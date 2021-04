La Pandemia y el sistema de clases virtuales, se la pone difícil a los Juegos Deportivos Escolares.

Al final de la cita de Monte Plata en el 2019, se anunció que bombos y platillos que la próxima sede era Santiago 2021.

Ya pasamos el ecuador del cuarto mes y no se escucha nada por Santiago, del compromiso nacional con los estudiantes atletas.

Es obvio que para este año no hay condiciones y que la planificación debe hacerse pensando en 2022.

Santiago tiene todas las instalaciones que se puedan necesitar, ya sea para montar los Juegos Escolares o Nacionales.

Las sedes no pueden ir en estos momentos a provincias, donde haya que construir grandes instalaciones.

Hay que llevar el gobierno al paso en medio de estos problemas de salud que está sufriendo la humanidad.

Incluso, Santiago tiene las estructuras físicas y el personal capacitado para en 2022 ser sede los Nacionales y Escolares.

En la región del Norte tenemos a Juan Vila como cabeza, quien tiene probada experiencia en eventos internacionales de envergaduras.

Lo mismo podría decir de Tony Peña R, quien todos los años organiza eventos internacionales, de los cuales nunca ha habido quejas.

La Ciudad Corazón tiene las puertas abiertas para que los Juegos Deportivos Nacionales o Escolares, vengan a sentir sus latidos.

SQUEEZE PLAY: Un animal hematófago se alimenta de sangre…A propósito de Juan Vila, lo vimos el viernes en la inauguración del fútbol…Pero Vila estaba atento a un juego de tenis de mesa eliminatorio para Tokio que jugaba Cuba…Vila daba saltitos como cuando jugaba, cada vez que había un remate…A Franklin Sabater lo multaron por encestar en el canasto contrario…Ricardo Rodríguez Rosa encestó un canasto de abajo hacia arriba y no lo multaron….Debiera haber un retro para multar a triple R…Lo que hizo Sabater en fútbol se llama autogol…Disque la mejor línea aérea del mundo, ¡Puuuu!…Hay dos foursomes que se están preparando para las tres paradas del Grand Tomás Celebrity Cup…Uno está integrado por los Pichardo: Julito, Chicué, Silvino y Carlitos…Pero me dicen que el foursome duro está integrado por Leo Sánchez, Paolo Modolo, Rey Medina y la sensación, José Miguel Minier…Quien está en mejor forma es Minier…Es montador de Mountain Bike, juego tenis de mesa y ahora golfista…El ensanche Bermúdez se distingue por dar buenos atletas…Un periódico chileno dedicó una página completa al fútbol de la LDF…Hay seis jugadores de Chile que juegan con el Atlético San Cristóbal…Tienen acuerdo con el Atlético de Chile, quienes facilitaron la media docena de jugadores…Contra Moca FC los chilenos parecían bólidos en el primer tiempo…Luego le atacaron las altas temperaturas y vino el agotamiento…Ganaron todos los home club en la primera jornada…Cambiará en la segunda?…Conviene a Cibao FC porque van para San Cristóbal…Cuando venían las películas del Santo el Enmascarado de Plata, no nos imaginamos que ahora todos seríamos enmascarados…Pero no de Plata, sino de Trapo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que con la frase “Llegué, vi y vencí” Julio César, además de proclamar su victoria en la batalla de Zela, quería recordar al Senado, su pericia militar puesto que estaba inmerso en una guerra civil enfrentando a Pompeyo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez