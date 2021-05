Lo sucedido la semana pasada a Albert Pujols ha desatado muchas polémicas, entre ellas la eterna discusión de, ¿cuál ha sido el dominicano más influyente en Grandes Ligas?

No cabe ninguna duda, de que Pujols y Nelson Cruz son los dominicanos de mayor jerarquía y respeto que hay en este momento, trípode que se completaba con Robinson Canó.

Cuando Juan Marichal lanzaba y Felipe Alou jugaba eran otros tiempos, en que la tecnología era muy pobre y había que esperar el día siguiente para conocer sus actuaciones.

Manny Ramírez era un imán que atraía y David Ortiz ganó simpatía entre los niños y las personas de sensibilidad.

Pero, nadie ha puesto más en vilo el pueblo dominicano que Pedro Martínez y Sammy Sosa.

Cuando Pedro iba a lanzar, hasta las mujeres en las oficinas se pasaban el día hablando de pelota.

Se les escuchaba haciendo planes para ir a ver el juego en pantalla gigante en los negocios, con sus respectivos tragos y picaderas.

Lo que llevaba la continuidad de los comentarios anteriores, el día después, casi siempre para elogiar a Pedro El Grande.

Lo mismo sucedía con el fenómeno Sammy Sosa, cuando estaba en aquel famoso duelo con Mark McGwire.

Cuando Sammy pegaba dos hits sencillos, la gente decía que no hizo nada, porque no la sacó.

Nunca olvido el día que Sammy tenía juego de tarde y tuve que ir a una actividad en la PUCMM, cuando llegué noté que monseñor Agripino Núñez Collado me hacía una mirada interrogativa.

Cuando tuvo chance y se me acercó, monseñor me preguntó, ¿Cómo le fue a Sammy Sosa esta tarde?

SQUEEZE PLAY: “Las Horas Valle” son en las que, por lo general, se produce un menor consumo de electricidad…La madrugada del sábado murió la mayor de los hermanos Llenas Dávila…Doña Cecilia con 83 años murió tranquilidad en su residencia y de muerte natural…Con las restricciones que hay, no hubo tiempo de que los amigos de Chilote y sus hermanos se enteraran y fue sepultada el domingo (RIP)…Si alguien tiene conocimiento de dónde vive o se puede localizar a José “Patón” Gómez se le agradece…Recuerdo el nombre del “Patón”, pero no haberlo visto jugar…Pero hay familiares que quieren comunicarse con él…Así me lo hizo saber Luichy Sánchez…Ya no se pregunta si Huáscar Ynoa ganó, sino, si la sacó…Ayer hablaba Héctor García del entrenador de boxeo La Saga, quien estuvo en la esquina de Juan Guzmán cuando destronó a Jaime “Cieguito” Ríos…Papuyo, La Saga es el joyero Lucas Hernández…Vive en Nueva York y estuvo aquí antes de la pandemia…Incluso, la versión pasada de la Copa Independencia de Boxeo le fue dedicada a él…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la golfista Marta Figueras Dotti, nacida en 1957, fue la primera española que estudió en los Estados Unidos con una beca deportiva…La primera que jugó en el Circuito Americano y la primera que ganó un torneo en la élite mundial del golf en 1994…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez