Este lunes 5 de abril se celebra el Día Nacional del Periodista, unos tendrán motivos para celebrar y otros para llorar.

*

Pero sea cual sea la situación, lo importante es que podemos gritar que ¡Jesucristo ha resucitado!

*

En esta fecha de los periodistas, el colega Santana Martínez aprovecha para anunciar que, La Ronda Deportiva pegó doble.

*

Doble porque desde hoy va por dos emisoras o estaciones de radio, pero en el mismo horario 1:30 de la tarde.

*

En la frecuencia de AM podrá escuchar La Ronda Deportiva por Radio Amistad 1090, que es su casa actual.

*

En FM se agrega la emisora Súper 103.1, desde el lunes hasta el viernes y en transmisión simultánea.

*

En septiembre La Ronda Deportiva, que comenzó en Moca cumple 39 años, pero no habrá celebración por la pandemia y porque no es número redondo, espere el 40 que habrá muchos premios.

*

Para seguir con periodistas, recomiendo un trabajo de Miguel de Jesús sobre Carlos Manuel Estrella.

*

Es una joya de esa que nos tiene acostumbrado Miguel de Jesús, sobre una Estrella del periodismo, que brilla con luz propia.

*

SQUEEZE PLAY: “Los pobres no cumpleaños, cumplen calamidades”, Roberto Sánchez…Ese mensaje me lo dijo Roberto Sánchez el sábado…Me di una vuelta por el ensanche Bolívar y en el parque me encontré con Roberto…Entonces, me dijo, vi que cumpliste años el 22 y me agregó la frase que encabeza…Pero lo que más me gustó, es que Roberto es un hombre de Dios…La semana pasada escribí una columna donde decía que la Federación Dominicana de Ajedrez es la que más actividad ha hecho antes y después de la pandemia…No imaginaba que la misma causaría escozor…Eso provocó un reperpero por los predios del Juego de Damas…Se asegura que Damas ha hecho más torneos que todo el mundo…Y hubo uno apodado el Profesor que “swapeó” el piso conmigo…No sé quién es, pero los alumnos callan cuando hablan los profesores…Una federación, sea del deporte que sea, puede hacer un campeonato diario, 365 al años y si nadie lo sabe, no ha hecho nada…Si no el cien por ciento, la mayoría de notas sobre Damas o Tableros las hago y publico yo…El mérito no es mío, sino de Miguel López, que aun estando en Nueva York, me envía los datos de las actividades, porque nadie más lo hace…Coincidencialmente, la página digital de Televisión Española, publicó un formidable trabajo, que pueden leer aquí, y que se titula “El boom del ajedrez en tiempos de pandemia”…Trata como el ajedrez supera a todos los deportes en Europa…Si Yermín Mercedes sigue bateando como arrancó a Licey que se olvide…Pone 100 mil peros sin jugar Grandes Ligas…Ni por el Juan Marichal pasará…Sigan matando a Jack Veneno y olviden que se trata del campeón de la “Bolita del Mundo”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que “Anillo del Pescador” es el nombre del aro que lleva en un dedo el papa y se usa como sello y representación del apóstol San Pedro…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez