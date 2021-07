¡Qué Bárbara…De apellido Hernández!

Cuando hablamos del deporte femenino de la República Dominicana, el nombre de Bárbara Hernández tiene que estar entre los cimeros.

*

Como atleta o dirigente, donde ha estado Bárbara ha dejado un legado que en algún momento la convertirá en inmortal del deporte.

*

Rompió esquemas tradicionales cuando se convirtió en la primera mujer en forma parte del Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.

*

A decir de su hermano, Osvaldo Nelson Hernández, terminó con 60 años de dominio machista en el COD.

*

Pero Bárbara no se detuvo ahí, es la única mujer que ha dirigido una asociación, una federación y formar parte del Comité Olímpico Dominicano.

*

Desde el 2008, Bárbara forma parte d la Confederación Panamericana de Tiro con Arco, donde es parte del Órgano de Fiscalización y del Comité de Equidad de Género.

*

La Serie 31, para decir que es de Santiago, fue la primera mujer que estuvo al frente de una delegación del país, cuando fue Jefa de Misión en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014.

*

Ha tenido la responsabilidad de organizar grandes eventos como la Copa Merengue de Tiro con Arco en tres ocasiones y el Festival Deportivo de la Mujer.

*

Con su arco recurvo ha participado como atleta en los Juegos de Santiago 96, El Salvador 2002, Cartagena 2006, Mayagüez 2010 y en los Panamericanos del 2003.

*

Logró colgar medallas en su pecho, que son testigos de su gran desempeño templando el arco, aunque también jugó voleibol, baloncesto y atletismo.

*

Es una destacada comunicadora, con grandes conocimientos en tecnología, lo que no le impidió formar una bonita familia.

*

Ah, ¿qué cómo se hace cuando está en otros países que no hablan español? ¡No problem! Es políglota y habla cinco idiomas.

*

SQUEEZE PLAY: Los porteros de Walter Polo llevan un gorro rojo…Paolo Modolo sufrió, pero ganó Italia y está en la final de la Eurocopa…Paolo ve los juegos en una “tablita”, que tiene…”Yo soy cabaloso y aquí es que se me da”, me dijo…De inmediato Paolo llamó a Leo Sánchez y José Miguel Minier, para que fueran a celebrar a Il Pasticcio…El encargo que me hizo Paolo, dile a Haime Thomás que Italia está en la final”…Para el juego final del domingo, sea contra Inglaterra o Dinamarca, habrá pantalla gigante para los amigos, Paolo lo verá en su “tablita”…Hasta un virus cogió la “tablita” de un canal ruso que Paolo estaba rastreando…El colmo de los colmos es que al lanzador Sergio Romo, le pongan una multa por estar borracho…Nos alegra que Héctor Borg, manager de República Dominicana para los Juegos Olímpicos, ya se curó del Covid…Borg va de México para Estados Unidos…Hay que comenzar a preparar el equipo…Muchas prácticas y muchos juegos de exhibición…Apolinar Peralta se puso la tercera y dice Adalberto De León que a las tres es la vencida…Sergio Jato es de las nuevas autoridades de Unisa…Sildo Hernández ya está en la casa…El hombre estuvo interno, pero nada que ver con Covid…Medio en secreto, pero arrancó el softbol interempresarial…Excelente dedicatoria a Benito Domínguez…Pienso que quizás debió incluirse a Héctor Medina (El Guachy)…Un evento tan grande se puede dedicar a las memorias de dos grandes del softbol…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el primer productor mundial de petróleo es Estados Unidos, seguido por Arabia Saudita y Rusia…Pero bajo el suelo de Venezuela se encuentra la mayor reserva probada mundialmente de petróleo, la tierra de Bolívar tiene una reserva acreditada de 304,000 millones de barriles…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez