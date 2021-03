El fin y principio de semana, viví sentimientos encontrados, no quería que Tijei Peña dejara de las Águilas Cibaeñas.

*

Pero, por otro lado, entendía que era bueno para él dirigir los Leones del Escogido, como parte de su crecimiento personal.

*

La tarde del lunes, me enteré que el Gerente General de los melenudos, José Gómez, a quien no conozco personalmente, estaba recibiendo presión para que no nombrara a Tijei.

*

Uno de los argumentos que se esgrimieron, fue que debía buscar un manager de experiencia, porque el hijo de Tony Peña no había dirigido. ¡Disparate!

*

Si es un manager de experiencia, debe ser Luis Rojas con una temporada con los Mets y va rumbo a la segunda.

*

La presión surtió efecto y el nudo gordiano se desató, dejando en libertad a un prospecto que está etiquetado, que no puede fallar como manager de Grandes Ligas.

*

La situación que se presentó a media noche, hizo que los gerentes de Águilas, Ángel Ovalles y Leones, José Gómez pisaran el acelerador y con más prisa que Drácula, no le diera el sol en las caras sin difundir las decisiones.

*

Pero, ¿estaba Tijei en los planes de los Leones? El propio Gómez confirmó que lo entrevistó.

*

Hace varios días, Ovalles anunció que Félix Fermín seguía como manager de las Águilas y Manny García como coach de pitcheo.

*

¿Por qué no anunció Ovalles en esa misma fecha que Tijei seguía como asistente del manager aguilucho?

*

Ovalles sabía que Tijei iba a dirigir los Leones e incluso, ya había hablado con quién ocuparía el puesto de asistente de Fermín.

*

Para que vean que no estoy inventando, Tomás Francisco, quien fue el coach de bateo, ya tenía la confirmación de que sería asistente del manager.

*

Francisco está en los campos de entrenamientos con el equipo de Tampa Bay y hasta allá llegaron las felicitaciones por el crecimiento y el ascenso.

*

Del otro lado, en los entrenamientos de Kansas City, estaba Tijei, sereno, tranquilo, sosegado, señalando que si llegó bien y si no también. (Cierro la historia).

*

SQUEEZE PLAY: Kosovo y Chipre son los únicos estados en el mundo en cuya bandera aparece el mapa del país…Señores, estoy jovencito, hoy cumplo un año…El 17 de marzo fue mi último programa en la televisión…Entre el Covid y la falta de apoyo me cantaron ¡Bingo!…Se llevó entre las piernas un diácono también, Sildo Hernández…Me pregunta Guillermo Ottenwalder si fue un “Aguilío o un Tijeilío”…Kelvis Flete Gerente de Tecolotes se lleva Moisés Sierra para México…Los Generales de Durango, que dirigirá Félix Fermín firmaron a Carlos Paulino…Es decir, que Félix deja a su hijo Junior sin cátcher en los Granjeros de Moca…Además de Paulino, los Generales tienen a Aneury Tavárez, así como Jon Kemmer que jugó para las Águilas el torneo pasado…Jumbo Díaz y Arquímedes Caminero van para los Diablos Rojos…Acereros de Monclova tendrán a Bartolo Colón, Francisco Peguero y Al Alburquerque…Radhamés Liz estará con los Leones de Yucatán…Ya había adelantado que Fernando Rodney estaría con los Toros de Tijuana y Jhan Mariñez con los Bravos de León…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, lo que es La Tontina…A mediado del siglo XVII el banquero italiano Lorenzo de Tonti inventó un nuevo modelo de inversión…Un grupo de personas ponen una cantidad de dinero en común, y al cabo de unos años, se vuelven a repartir con los intereses ganados, pero solo entre los que sobreviven…La Tontina acabó prohibida en varios países, por los asesinatos que se daban entre los participantes, que procuraban matar a los socios para repartirse su dinero…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez