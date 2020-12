Por Tuto Tavárez

Ha pasado una década desde aquel simpático hecho y Juan Carlos Pérez lo relata con una sonrisa a flor de labios.

*

Todavía no ostentaba el cargo de Capitán de las Águilas Cibaeñas, porque apenas estaba comenzando.

*

Era la temporada 2009/2010 y el novato no estaba en la alineación para abrir el encuentro, pero se preparó para cuando fuera llamado.

*

Efectivamente, el dirigente lo puso a jugar en el jardín izquierdo en las entradas finales del encuentro, para aprovechar su fino fildeo, su velocidad y brazo.

*

Juan Melo lo estrenó con un batazo hacia la raya, el cual JC trató inútilmente de atrapar y que evaluó como foul.

*

Al recoger la pelota cerca de las barandillas del estadio, JC escuchó que un niño le gritó ¡regálamela!

*

Sin pensarlo dos veces, Juan Carlos puso en manos del niño la pelota, sin percatarse que el árbitro había cantado buena y Melo recorría las bases sin sustos.

*

Así fue el bautizo de Juan Carlos Pérez, donde en poco tiempo se convertiría en un líder y productor jugador no solamente de las Águilas, sino de la pelota dominicana.

*

A propósito de momentos jocosos, el pasado sábado Manny Ramírez se paseaba por una concurrida calle de Australia, donde se encuentra para jugar béisbol.

*

Desde un vehículo en marcha le gritaron ¡Miguel Diloné, aquí hay dominicanos que te quieren, aquí te queremos todo el mundo!

*

Con una amplia carcajada, Manny Ramírez dijo a quien grababa, “tú ves que me reconocen”.

*

No olvidemos que Miguel Diloné dirigió a Manny Ramírez en las Águilas Cibaeñas y que tratándose de béisbol en Australia, todo se vale.

*

SQUEEZE PLAY: “Libertad es hacer todo lo que no daña al otro”, Alfonso X…El exbaloncestista (¿Es correcto eso de ex, porque él nunca ha dejado de amar el baloncesto?), José Caba se está dando su baño de Santiago…El Pegote tiene unos días en el solar nativo…Welcome, Caba…A propósito de la columna del viernes dedicada a las atletas femeninas de Santiago con méritos para el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Aridio De los Santos me recordó a Brígida Pérez, de Tenis de Mesa…Pensaba que Brígida había si electa, pero buen aporte de Aridio…Los Toros del Este tienen al “Caballo Loco” cuando debieran ser los Potros de San Francisco de Macorís…Para que Yasiel Puig esté en su habitad…Los del Mercado Negro la han pasado negra…Debieran incluirlos en las ayudas, porque este año no han “trabajado”…Las acomodadoras, bailarinas, vendedores de alimentos y bebidas…Los que venden gorras, banderines y demás emblemas en los frentes de los estadios…Las frituras, el maíz sancochado y quienes cuidan los carros…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que vomitorio es el nombre de la puerta o abertura de los circos o teatros antiguos o de los actuales estadios deportivos, que sirve para entrar y salir de las gradas…Por hoy, out 27.