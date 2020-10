Por Tuto Tavárez

Los Dragones de Chunichi apartaron a Zoilo Almonte por 10 días, para que se recupere de la lesión que sufrió.

Las Grandes Ligas de Japón terminan su serie regular en tres semanas, por lo que Zoilo podría jugar algunos partidos.

Al momento de lastimarse Zoilo tenía una racha de 21 partidos consecutivos bateando de hit.

Estaba a dos de igualar con Héctor Luna que en 2013 pegó de hit en 23 juegos consecutivos.

Luna, aguilucho igual que Zoilo, tiene la marca para un dominicano en la ciudad del Sol Naciente.

Cuando Zoilo regrese todavía está viva su racha de 21, por lo que necesitará dos para igualar a Chipo y tres para pasarle.

Solo cuatro latinos, incluyendo a Luna están por encima de Almonte en racha de bateo en la pelota de Japón.

El boricua Tony Bernazard es el principal de los latinos con 28 en 1988, seguido del venezolano Alex Ramírez, quien es manager en Japón, con 27 en el 2008.

La lista de los cuatro se cierra con Arturo López, de Puerto Rico con 26 en el lejano 1968 y los 23 de Héctor Luna hace siete años.

Ese Arturo López me parece que jugó con las Águilas, cuando en El Congo escuchamos los juego en un radio de pilas, que creo era de doña Rita la abuela de Leonardo Aguilera y Leoncio.

SQUEEZE PLAY: En un hospital, un flebotomista es una persona que se dedica a extraer sangre…Bruce Maxwell, que estuvo aquí con las Águilas la temporada pasada, viene con los Toros…El receptor Maxwell fue quien se hincó primero en Grandes Ligas, cuando estaban interpretando el himno…Lo sacaron de pelota, tuvo que irse a jugar a México en el verano y en el invierno estuvo aquí…Otros han seguido la costumbre de ponerse de rondillas y no pasa nada…Por qué a Maxwell si?…Mario Emilio Pérez es un especialista en hacer reír…Mario dice muchas cosas serias con humor…Por eso se llevaba tan bien con Freddy Beras Goico…El fin de semana leí un escrito que le hizo a doña Ivelisse Prats de Pérez y me hizo llorar…Puso el alma y el corazón…Tengo la pata de los Ángeles Lakers…Desde hoy voy en buscar de completar con los Dodgers de Los Ángeles…Pero, como dice Bienvo Rojas ¡Esto sí es difícil Talúa!…A Bienvo Rojas le gusta mencionar a Talúa y ver a Talía…Excelente la idea de la directiva de la ACDS…Las premiaciones de los Atletas y la crónica deportiva será el domingo a las 10:00 de la mañana…Además, en La Arena se puede jugar con el distanciamiento por su extensión…Parecía que estaba difícil realizar la premiación este año, pero César Ureña tiró para alante…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Elizabeth Taylor, pidió un millón de dólares en 1963 para filmar a Cleopatra y quedaron en 700 mil dólares, cuyo valor actual fuera de 47 millones de dólares…Tuvo ocho bodas con siete maridos, porque repitió a Richard Burton…Por hoy, out 27.