Podría llenar muchas cuartillas con las virtudes que adornaban a José Enrique Sued, pero me centraré en dos historias.

*

Cuando yo realizaba el programa Softboleando, los sábados en Súper TV 55, se me ocurrió hacer un torneo de softbol femenino.

*

Para la jugadora Más Valiosa había como premio una Passola, que facilitaba Che Ventura de “Faciventa”.

*

Papo Cruz, (El Líder) era el Director de Sedefir en Santiago y era un hombre clave, ya que nos facilitaba pelotas y otras utilerías.

*

Un día coincidimos Papo y yo con Jose, así sin acento en la “e” como le decíamos a José Enrique Sued, hablamos del evento de softbol y él pregunto ¿Qué puedo dar?

*

Como ya teníamos el premio para la Jugadora Más Valiosa, se me ocurrió decirle, vamos a darle un televisor a la mejor lanzadora y de inmediato lo aprobó.

*

Un viernes me aparezco en el ayuntamiento y le digo a Jose que el domingo era la premiación.

*

Me dijo, con razón, debiste venir antes, pero era 25, es decir, día de cobro, abrió una gaveta, sacó el cheque suyo, lo firmó, se lo dio al querido y recordado Johnny Cabrera y le dijo, “Cámbialo y cómprale un televisor”. Así resolvía el gordo de oro.

*

El otro caso, fue siendo yo presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

*

Voy donde Jose y le digo que los cronistas necesitábamos que él nos construyera la casa club, ya que teníamos los terrenos en La Barranquita.

*

“Con una sola condición”, fue la lacónica respuesta de Jose, a la que respondí ¿Cuál?

*

“Que la casa club lleve el nombre de mi amigo Domingo Saint-Hilaire”, fue la respuesta de Jose y le grité como Abel Martínez en la Cámara de Diputado ¡Aprobado!

*

SQUEEZE PLAY: El cuerpo humano tiene aproximadamente 30 billones de células…Desde la Hermandad de Emaús de Gurabo, le decimo a Jose que Descanse en Paz…Vete con la satisfacción de que cumpliste tu misión en la tierra…El sábado 25 habrá una fiesta en el Quisqueya Sport Club de Haverstraw en Nueva York…Será con el grupo típico D’Ahora…El presidente del Quisqueya Sport Club es el lanzador de softbol Orlando Núñez (El Jevo)…Que por cierto, con los sorteos fraudulentos de la Lotería Nacional, por poco queda en bancarrota…Perdió un dineral en esos meses…En dólares…Ah, la fiesta es para bailadores como Arnulfo Gutiérrez…De 10:00 de la noche a 3:30 de la madrugada…Hay que ser un duro o joven para aguantar…El amigo Tony López, quien estuvo de cumpleaños el sábado, irá a celebrar al Quisqueya Sport Club…Que la pase bien Tony, gasta mucho para poder gozar mucho…Para los Juegos Olímpicos de Tokio, insisten con el distanciamiento entre las personas…Pero no entiendo, quieren que se mantengan distanciado y van a repartir 150 mil preservativos…Que por cierto, Tokio es la ciudad más poblada del mundo…La capital de Japón tiene 37 millones 500 mil habitantes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el Estado del Vaticano es el único del mundo en el que los cajeros automáticos dan instrucciones en lengua Latín…”Deductio ex pecunia”, “Rationum a exequatio”, Negotium argentarium”, Retrahe scidulam depositam”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez