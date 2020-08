Por Tuto Tavárez

Pienso que la crónica deportiva debemos ir poniendo en nuestras cabezas, que probablemente no todos podamos ver los partidos en los estadios de Lidom.

*

No cabe duda que entre los esquemas que se analizan, está la posibilidad de reducir la presencia de los comunicadores deportivos en los estadios y Palcos de Prensa.

*

Sabemos que esa medida pondrán muchos colegas a hacer bembitas, pero estamos viviendo una realidad con el Covid-19.

*

Yo por ver una juego de pelota, no me expongo a estar trancado en un palco de prensa con 50 personas, casi uno encima de otro y voceando.

*

Pero, no hay que morirse en la víspera, esperemos a que llegue el momento y sabremos.

*

Ayer hablamos de los triunfos de los Toros del Este en Lidom y Serie del Caribe y de la presencia de Alberto Rodríguez.

*

Un amigo me escribió y me dijo que Alberto ya no está con los Toros del Este, aunque mantiene buenas relaciones.

*

Pero, también me ofreció una información que desconocía y que me llenó de alegría.

*

El buen amigo Francis Gallardo es el Comercializador de los Toros del Este, es decir, que es campeón en ese renglón.

*

Francis es un gran trabajador y se merece el éxito, aunque nos hubiese gustado que fuera con las Águilas Cibaeñas.

*

SQUEEZE PLAY: Con la expresión italiana “Prima Donna” llamamos a la protagonista de una ópera…Si una persona me pregunta ¿De dónde eres?…De Santiago le respondo…Pero no sabe y me pide una pista…”De donde es don José Enrique McDougal”, le digo con orgullo…Solo para que sepa que me siento orgulloso de una santiaguero que fue un gran ejemplo para la sociedad…Un aliado de las buenas costumbres y de la Santa Madre Iglesia…R.I.P. Don José Enrique…Los amigos del Congo tomaron la iniciativa de pintar el mural al maestro de boxeo Pedro Pérez (Bendeck)…El trabajo quedó excelente…El pintor fue Juan Rodríguez (Moreno), quien puso su esmero en que quedara lo más parecido y lo logró…Los murales llegaron a Santiago de la mano del alcalde Abel Martínez y ya forman parte de nuestra cultura…Con el mural de Bendeck se le reconoce como instructor de boxeo…Pero también vemos que en los barrios aparecen personas con arte como es el caso de Moreno…Sabía que pintaba, pero no tan bien…Ahí tiene Abel Martínez, un muralista para evaluar…Buscaré una foto para publicarla…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el peculiar Campeonato Mundial de llevar la esposa a cuesta, se celebra en Finlandia y la distancia a recorrer son 253,5 metros, con parte de grava, de césped o de arena y se deben superar dos obstáculo y una piscina llena de agua de un metro de profundidad…El premio de la pareja ganadora, es lo que pesa la mujer en cerveza…Por hoy, out 27.