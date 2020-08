Por Tuto Tavárez

Al año siguiente de Cuba ganar el Mundial de Béisbol celebrado en República Dominicana, correspondió a Panamá montar los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Aunque los juegos son de varias disciplinas deportivas, los dominicanos estaban pendientes al béisbol.

Para el 4 de marzo de 1970, estaba en el calendario de béisbol el enfrentamiento entre Cuba campeón del mundo y nosotros.

El manager dominicano era Freddy Elmer Toribio, quien apeló al zurdo Ramón De los Santos (Pintacora) para enfrentar la recia artillería cubana.

Para recibirle a Pintacora, Freddy seleccionó a Fernando (El Pato) Reyes, por encima de Juan (Piñao) Ortiz.

La alineación quisqueyana estuvo integrada por Luis Piñol (SS), Víctor (Chobby) Díaz (2B), Bernardo Pérez (RF), Néstor Ramírez (3B), Enrique Wilson (LF), Diógenes Belliard (CF), Ramón (Moncho) Benrhardt (1B) y El Pato Reyes (C).

Sergio Borges, el capataz de los cubanos entregó la bola a Gregorio Pérez, quien no tuvo que ver con la decisión del juego, ya que el perdedor fue Manuel Hurtado.

El line up de los cubanos estaba compuesto por, Wilfredo Sánchez (RF), Silvio Montejo (LF), Félix Isasi ((2B), Owen Blandino (3B), Fermín Laffita (CF), Felipe Sarduy (1B), Agustín Arias (SS) y Lázaro Pérez (C).

La defensa no ayudó en principios a Pintacora a quien le anotaron tres carreras sucias, pero Freddy Toribio lo mantuvo en el box y terminó ganando 7-4.

En ese juego, Chobby Díaz bateó dos dobles y un sencillo, remolcando cuatro carreras.

En el encuentro hubo un cuadrangular y fue conectado por el cubano Fermín Laffita, que fue la única carrera limpia de los perdedores.

Fue uno de los grandes triunfos del béisbol amateur dominicano, tanto así que dicen que Fidel Castro envió una felicitación a los dominicanos.

En los archivos de Freddy Toribio está la foto de las dos alineaciones y el estadio donde se jugó, la cual comparto con los que nos hacen el favor de leer esta columna.

SQUEEZE PLAY: Bindi puntito que se ponen en la frente las mujeres de La India…Que Dios Todopoderoso acoja al doctor Príamo Rodríguez Castillo…Conformidad para la familia…Deja un gran legado de hombre trabajador y emprendedor…R.I.P…Me dice Tomás Bonilla que el palo más largo por un dominicano no firmado, en el estadio Cibao, lo conectó Jaime Baduí (El Ovejo)…Ese le daba duro…Yo hablando ayer de Andito Cruz y por la noche me escribió Pablo Castillo Luna para decirme que murió doña Tata la madre de Andrés Curiel…También madre de Cecilio y de Isidro…Por qué la relaciono con Andito Cruz?…porque eran vecinos…Una vez estaba doña Tata mirando un juego en el estadio Cibao…Su hijo Andrés Curiel conectó hit y se estafó la segunda…Andito lo llevó al plato con cohetazo…Entonces, se escuchó a doña Tata decir: “La anotó mi hijo y la impulsó mi vecino”…Noboa por Noboa…Parece que Junior Noboa será el próximo Comisionado Nacional de Béisbol…Sustituye a Ricky Noboa…En la Liga de Australia deben saber que Manny Ramírez es reserva de las Águilas Cibaeñas…Se le puede prestar por unos dolaritos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el buen ladrón se llamaba Dimas y el malo Gestas…Por hoy, out 27.