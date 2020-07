Por Tuto Tavárez

¡El Carajito salió diputado! (1 de 2)

*

Para que la historia que voy a contar no quede inconclusa y puedan entenderla, me parece que tendré que dedicarle dos columnas.

*

En el año 1976, muchos niños del barrio El Congo querían jugar pelota, pero no había un “playcito” cerca.

*

En la esquina de la J. Armando Bermúdez con España, había una “cuchillita” que todavía está ahí.

*

Si logramos ese terrenito era un palo y parece que yo era un poquito menos tímido o vergonzoso que ahora.

*

El terreno era propiedad de la fábrica de Camisas Bazar, de hecho le llamamos “La Bazar”

*

Me arriesgué y fui hablar para que nos prestaran el terreno para jugar pelota y me pusieron hablar con un señor llamado Don Tomás Cruz.

*

¡Qué maravilla de hombre! Me dio varios consejos y me dijo pueden usar el terreno, lo que provocó una algarabía tremenda en los niños y jóvenes del Congo.

*

Hicimos la Liga Elido Santiago y cuando terminó el doctor Manuel De Jesús Disla Suárez nos regaló los trofeos y se hizo una bonita premiación.

*

Terminada la liga continuaron los intercambios con otros barrios, que quería jugar en ese estadio, que los edificios de la calle España eran balcones para ver los juegos.

*

SQUEEZE PLAY: Recuerdo que un domingo estamos jugando con un equipo de Gurabo…Se jugaba el primer juego en la mañana y se regresaba a las 2:00 de la tarde para el segundo…Cuando terminamos el primer juego, los muchachos se fueron a comer y yo era el último recogiendo los bates, las pelotas y equipo de cátcher…Como el jibarito con mi cargamento comienzo a caminar hacia la España para llegar a mi casa…En el jardín izquierdo del terreno había una piedra enorme, donde la gente se sentaba a ver los partidos, porque a su alrededor había árboles y daba sombra…Cuando miro, veo un niño sentado en la piedra y le pregunto ¿Carajito, tu no vas a comer?…Obviamente era del equipo de Gurabo…Me dijo, “no, yo voy a esperar el otro juego aquí”…Le dije que viniera conmigo y lo llevé para mi casa materna donde vivía…Mi mamá América Victoria Tavárez servía mucha comida, porque ella disfrutaba mirando la gente comer…Es decir, que no tuve problema para dividir con el Carajito, envié a buscar un refresco y quedamos satisfecho…Después de escuchar a Tres Patines que era un costumbre de mi papá, Pablo Paulino Peña ¿Miraron que hay tres pes? Y tenía un tercer apellido que era Puntier….Bien, regresamos al juego…Terminó, cada uno para su casa y no volví a saber del Carajito, que ni siquiera el nombre le pregunté…Un día con mi compadre Arnulfo Gutiérrez hicimos una promotora para dar cartelera de boxeo…Se llamaba “Los Caballos del Ring”…Las carteleras se dan domingo por la tarde en la Hacienda Gutiérrez…Se vendían mesas de cuatro personas con un litro de whisky incluido…Arnulfo Gutiérrez había descubierto una Meca del boxeo en su hacienda de Gurabo…Las veladas eran un palo, con un público bueno y decente…Ahora es que viene lo bueno, pero en la entrega de mañana termino la historia…Por hoy, out 27.