Por Tuto Tavárez

Con la ayuda de Luis Polonia voy a describir el turno que ha tenido agotar en estos días.

*

Aunque nunca había bateado en esa posición, boca arriba y con agujas perforando su piel, Polonia está confiado que pegará su “cable”.

*

Al bate viene Luis Polonia, lo hace a la zurda con el número 22 en la espalda de su uniforme.

*

El lanzador es el importado Coronavirus Covid, quien luce el dorsal número 19 en su camiseta.

*

Polonia fue golpeado en su primer turno por el lanzador Covid, pero ya está recuperado del golpe.

*

Con todo y pelotazo en el turno anterior, Polonia está plantado en el home, demostrando que no tiene miedo.

*

“El tal Covid ese es un pichecito de ligas menores”, comenta Luis Polonia con uno de los árbitros, que contrario a otros juegos están vestidos de blanco.

*

“Ustedes saben que yo estoy impuesto a batearle a los pitchers más duro y a Covid le doy por los pies”, le dijo al receptor.

*

Polonia bateó su tercer foul y dijo que era para arruinarle sinker a 91 millas, ya que lo estaba esperando que entrara al plato.

*

¡Saca el corcho! Le gritó un doctor liceísta que pasó por allí y Polonia se sonrió, seguro de que ese cable iba.

*

“El corcho que yo le tengo preparado a Coronavirus Covid se llama Dios” y con una ancha sonrisa se despidió.

*

Varios fanáticos fueron a ver a Polonia y no lo encontraron y se molestaron. ¡Cómo siendo pelotero lo llevan a la Unión y no al Homs!

*

Mendy López al ver el palo de Polonia, dijo que la pelota ¡Va pasando! Y Santana Martínez que la puso ¡Amariiiliiita!

*

SQUEEZE PLAY: Pabilo o pábilo es el nombre de la mecha en el centro de la vela…Vi que Santiago Paulino (Pitufo) está interno…No sé que tiene, porque no decía…Uno de los mejores lanzadores de softbol del país…Oh Dios, me quedo con la boca abierta…Ya Vinicito Castillo es bueno…Quienes lo satanizaban, ahora lo endiosa…Un gran ganador…Qué bueno que no haya tanto odio…Ruddy Fernández quiere saber si Santana Martínez tiene registradas las frases como Bobby McFerrin con Don’t Worry, Be Happy…En el Moca FC recibieron a Rafa con Flores…Los esposos y las esposas de atletas militares, tienen que saber que cuando hay acontecimientos, como elecciones presidenciales, huelgas, entre otros, los mismos son acuartelados o enviados a esos lugares…Conozco a muchos atletas militares que estaban cuidando Juntas Municipales en diferentes lugares urbanos y rurales…Y eso tiene que saberlo el compañero o la compañera…Bueno, ahora es que el Covid está encendido…Solo dejo parar en el frente, no entrar, a Alex Taveras, porque me trae de unos aguacates que produce en su finca, que son de Grandes Ligas…!Qué envidia Pappy Pérez!…Por cierto, Miguel Morris vino desde Puerto Plata con un racimo de plátanos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en los años 30 en Estados Unidos, multaban a los hombres si tomaban el sol con los pezones al descubierto en una playa…Años después surgió el movimiento “Libera el Pezón” a finales de los 40 y los hombres pudieron ir a la playa con los pectorales al aire…Por hoy, out 27.