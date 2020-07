Por Tuto Tavárez

Como los sábados no hago columna y mañana es 4 de julio, tengo que recordar algunos acontecimientos de la fecha.

*

Por ejemplo, un 4 de julio de 1964, Manuel Emilio Jiménez (El Mulo) disparó de 4-4 con tres jonrones y cinco impulsadas.

*

El Mulo, hermano de Elvio Jiménez, fue el primer dominicano que se fue tres veces para la calle en Grandes Ligas.

*

Los garrotazos de Jiménez fueron, dos contra Robin Robert y el otro a Dick Hall, dos estrellas en ese tiempo.

*

Mañana se conmemora un aniversario más de la Independencia de los Estados Unidos.

*

Un día como mañana sábado, 4 de julio, nació el inmortal del deporte dominicano Freddy Elmer Toribio.

*

Hoy fuera un día de pasarlo celebrando en la Imbert 134 si Freddy estuviera vivo.

*

Uno de los regalos más grandes que recibió Freddy, fue que en esa fecha, pero muchos años después, también nació su hijo Juan Francisco.

*

Ah, y como siempre lo recordaba Freddy cuando estaba celebrando, decía. Hoy también cumple George Steinbrenner, el dueño de los Yankees de Nueva York.

*

Con la pandemia ¿habrá baratillos y la gente reburujadas comprando trapos sin mascarilla?

*

Y todo el que cumpleaños el fin de semana tiene nuestro saludo desde aquí.

*

SQUEEZE PLAY: Kabuki maquillaje de las mujeres japonesas…Los entrenamientos de Grandes Ligas se justifican por el frio en La Florida y Arizona…Pero no en este tiempo…Así, que es correcto cada equipo entrenar en su propio estadio…Las Estrellas quieren que exalten a Iglesias y Satanás…Como que no ligan…O se exalta a Iglesias o Satanás, pero los dos juntos no ligan…Y menos si dedican el ceremonial a Nelson Cruz…Cuando Satanás vaya llegando, ve Iglesias y Cruz, seguro que sale huyendo…En Puerto Rico anuncian un torneo de tenis de mesa del 28 de julio al 2 de agosto…Les están siguiendo los pasos a Rolling Fermín…De seguro Rolling hará su clásico “Vamos a caerle a raquetazos al Covid”…El rudo boxeo tiene su parte noble…Mano de Piedra Durán y Esteban De Jesús fueron dos grandes rivales…Cuando Esteban de Jesús estaba en lecho de muerte, Durán viajó a Puerto Rico a verlo…Durán y Sugar Ray Leonard fueron dos grandes rivales…Ahora que el panameño tiene Coronavirus, Leonard le envió un mensaje de fuerza…Eso lo logra el deporte…La Real Academia de la Lengua Española (RAE), decidió aceptar la palabra des-se-ca-la-da…Había oposición pero ya decidieron incluirla en el Covidiccionario…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que trabajar y soñar termina igual, pero no es lo mismo…En los cumpleaños de Freddy Toribio se ponía música de todos los géneros…Pero cuando llegaba el momento de Freddy era Marco Antonio Muñiz…Lo hacía diciendo, “los gardelianos dicen que Gardel canta cada día mejor, yo digo que Muñiz cada día mejor”…Y cuando daban la mediano tenía una forma única de terminar la fiesta, ponía un tema de Muñiz que dice, “si me quedo más aquí, voy a morirme”..El huidero…Por hoy, out 27.