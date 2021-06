No hay dudas, de que en torno a las elecciones de la Asociación de Béisbol Olímpico (ABOS), había mucha tensión.

Sin entrar en los asuntos legales, no es normal que una asociación celebre elecciones sin el aval de su federación.

Ya conocido el proceso, sin sorpresa y con el resultado que reelige a Tite Núñez por cuatro años más.

El colega William Aish se comunicó con Juan Núñez Nepomuceno para conocer su opinión.

La respuesta de Núñez Nepomuceno no podía ser más certera, indicando que por ahora no se referirá al caso.

¿Por qué apoyamos ese pronunciamiento del querido dirigente vegano, que se ha tenido que poner los calzados de siempre recordado Tito Pereyra?

El país está batallando por conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio y no hay tiempo para distraerse en asuntos internos.

La meta es conseguir la plaza que otorga el repechaje que se jugará en México para Tokio.

Luego que se consiga la clasificación, seguir enfocado para ganar medalla en Japón, lo que no es tan difícil ya que serán seis países.

Al regreso de Tokio, cuando se haya quitado el nublado, contaremos las estrellas y si hay basura en el frente, barreremos hacia adentro.

SQUEEZE PLAY: Los Caraítas pertenecen a la religión del judaísmo…Atención Francisco Vicente, siempre hay que tener un buen maestro al lado…Charlie Manny Star, como le dice a Carlos Manuel Estrella, si entendió tu mensaje…Cuando me dijiste que estaba mirando la Copa América, yo pensé que era el fútbol…Pero me aclara Charlie Manny que era una Copa que compraste en América y que estaba llena del néctar de los dioses…Qué opina Dimaggio Abreu?…Un consejo a quienes leen esta columna…Pongan sus hijos a estudiar, pero concomitantemente, hagan que aprenda un oficio…Yo sé porque se lo digo…Ah, si usted es millonario de los de ahora, olvídese del oficio…Quienes se tiraron las cajas y los cajones por las elecciones de la Abos fueron Mariñez Deporte y Ariel Acosta…Y luego vino Juan Grullón como buen taponero y lo ponchó los tres en el noveno…Me extrañó lo duro que bajo Mariñez, porque él fue el manager campeón del torneo de Béisbol Olímpico que hizo la ABOS, el cual comenzó en el 2020 y terminó en el 2021…Cuando se estaba eliminando los toques del béisbol, llegaron los toques de queda…Ya los peloteros no reciben aplausos ni abucheos…Los estadios están vacíos…Además, si dejaran entrar público, con los tapabocas no se escucharan estruendosos los abucheos…Un Derby de Jonrones con Vlady Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Ronald Acuña y Shohei Ohtani debe ser un espectáculo…Y viene uno sin presión, que no tiene los flashes sobre él y gana…Porque Miguel Tejada no era favorito cuando ganó el Derby del 2004…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que este año Ángela Merkel abandona la política tras casi 16 años como Canciller Federal de Alemania…Merkel se doctoró en física en 1986 con una tesis sobre física cuántica titulada “Influencia de la Correlación Espacial de la Velocidad de Reacción Biomolecular de Reacciones Elementales en los Medios Densos”…Está claro?…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez