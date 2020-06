Es indudable que desde que Erick Almonte asumió la presidencia de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO), la entidad se mueve con mayor agilidad.

*

Se puede ver a Almonte en los medios, librando batallas por la entidad que agrupa a los peloteros profesionales.

*

Pero me parece, que han dejado solo a Eugenio Vélez quien está purgando una medida de coerción.

*

Vélez está acusado de porte ilegal de armas de fuego, lo cual es un delito, pero que comparado con otro es un “pellizco de ñoco”

*

Las instituciones son para proteger a sus afiliados, no para que los favorezcan, sino evitar que se cometan injusticia.

*

Que Fenapepro esté más al tanto de lo que pasa con Vélez, que me parece está en una cárcel de San Luis, Santo Domingo.

*

En otros países y por razones de salud con el Covid-19, han enviado a presos que no son de peligro a su casa hasta que esto pase.

*

Vélez trancado en una cerda puede contraer el virus y pienso que la Federación puede hacerse responsable y no parece haber la necesidad de huir.

*

Eugenio ha jugado con los dos equipos de Santiago, Las Águilas Cibaeñas y los Andulleros de Cienfuegos, aunque nunca he tenido conversaciones con él, no luce una persona peligrosa, aunque anduviera con un tanque de guerra.

*

SQUEEZE PLAY: Un estornudo sale por la boca a 160 kilómetro por hora…En la entrega de ayer hablé de Nelson Pichardo, uno de los primeros peloteros profesionales de Tamboril…Tempranito en la mañana me enteré que había muerto…Un derrame acabó con Nelson en Nueva York…R.I.P…El Covid-19 apagó algunos casos, pero encendió otros…Por ejemplo, en Grandes Ligas hay un fuego cruzado entre MLB y el Sindicato de Peloteros…La NBA también tiene sus chispas encendidas…Pero a quien más ayudó fue al licenciado Juan Francisco Puello Herrera…Resulta que a finales de febrero la Liga de Béisbol Profesional Nicaragua envió una dura carta a Puello Herrera…En la misma pedía que se le aclarara el asunto de su participación en la Serie del Caribe, por lo que vienen luchando desde hace años…Dicen que han cumplido con los requisitos para ser miembros de la Confederación de Béisbol del Caribe…Que de los 66 mil dólares pagaron 46 mil en 2004 y 2,500 dólares cada año…En la comunicación firmada por su presidente Pancrasán Arce, reconocen que la Confederación tiene derecho a aceptar el país que le convenga…Pero terminan con una perla si la decisión es negativa…”De no ser así, esperamos tenga la deferencia de devolver, con los intereses incluidos, lo invertido por nuestro país para ser miembro de la Confederación del Caribe de la cual, en 15 años que llevamos de existir como liga de béisbol, no hemos recibido un solo beneficio de su parte”…Es amplia, pero la dejo ahí…Estarán asesorados por Radhamés Bonilla?…!Volvió El Chiringuito!…Mañana jueves se reanuda la Liga de Fútbol de España…El Derby Sevillano, Sevilla versus Betis…Barcelona que domina con 58 puntos juega el sábado con Mallorca…Real Madrid que está segundo con 56 va el domingo contra Eibar…Cinco cambios por partido…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Atona es una oveja que cría un cordero de otra madre…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez