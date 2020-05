Son muchos los expeloteros amateur que me escriben para decirme que leen esta columna.

Por eso, hoy quiero hacer una historia que viví, no me pregunté el año, no recuerdo.

Roberto Lora era el manager del equipo de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y yo era coach, más bien una especie de asesor.

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), también estaba en el torneo, dirigida por Ludovino Peralta.

Ese domingo estaba en calendario enfrentarse las dos universidades, que tenían dos trabucos de equipos.

Pero que sucede, el estadio de los juegos era Villa Olga, cuando todavía no se llamaba Miguel Diloné, ni Mícalo Bermúdez había hecho los arreglos.

En la rotación del juego de la mañana correspondía lanzar a Víctor Ventura (El Cabo), quien ganó más de 50 juegos en la amateur.

En la tercera entrada se desataron los bates de los amarillos, dispararon varios jonrones en la misma.

La sacó Aquiles Peña, Máximo Ventura, Héctor Camacho y Jaime Baduí (El Ovejo) pegó un palo que no ha caído.

El problema vino cuando entró a batear Manuel Peña, apodado Camboyita por “las dos libras que pesaba” y ha dado un batazo que pasó rozando la pared, pero se fue de jonrón.

El Cabo se metió el guante debajo de la axila izquierda, se quitó la gorra, caminó hacia el dogout y comenzó a soltarse la chaqueta.

¡Cabo, yo no te he sacado! Grito Roberto Lora, y con la gracia que le caracterizaba, El Cabo respondió: “Que la saque Aquiles, Máximo, Badui, Camacho, bien” ¡Pero Camboyita, yo aquí no lanzo más, esto es una latica de Jaja”.

Cuando le hice el cuento de la latica de Jaja a Freddy Toribio le dio un ataque de risas.

SQUEEZE PLAY: Minimalismo es la corriente artística donde menos es más…Ah, segunda parte…Vino el juego de la tarde…UTESA tenía un gran equipo…Juan Martínez (Bertico) fue la carta de triunfo y vencieron los verdes…Los principales cañoneros de los utesianos eran Eddy Santos, Héctor Inoa, Luis Manuel Espinal (doctor que falleció recientemente), uno que le decían Cervecita, no recuerdo el nombre…Pascual Melega, entre otros…Ah, entre esos otros, estaba Héctor (Tito) Pereyra, quien tenía un block en el guante, pero era un buen bateador…”Búscale posición que él batea”, le decía Freddy a Roberto sobre Tito…Con esa curva grande de Bertico, fue división de honores, pero el Cabo Ventura no volvió a pasar por Villa Olga…El gobierno dio luz verde para trabajar hasta las 7:00 de la noche y se reanudaron los trabajos del techado Johnny Olivo…Ayer se movilizaban las patanas con los materiales rumbo al Club Mambuiche de Gurabo…El diputado Víctor Suárez y Miguel Andrés Inoa estaban supervisando la llegada de los materiales…Ojalá el techado se pueda inaugural con la exaltación de Johnny Olivo al Pabellón de la Fama del Deporte dominicano…Lamentable la muerte de Guta Rodríguez…Dios lo tenga en gloria…Conformidad a la familia…Su hijo Jean Carlos Rodríguez (Yanki) presidente del Cupes, le ha seguido los pasos en los deportes…Me explicaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Condado es el nombre que recibe la subdivisión de un estado en los Estados Unidos…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez