Esta semana Héctor Camacho, nada que ver con el boxeador boricua fallecido, publicó una foto sin el nombre.

*

Es de un jugador de la amateur dura de Santiago y donde Camacho preguntaba si se acordaban quién es y solo daba una oreja, jugó amateur con Navarrete y la PUCMM.

*

Debo decir que Camacho fue un tremendo jugador de la pelota amateur de los tiempos calientes.

*

Luego de analizar brevemente la foto, respondí, José Bernardo Sena y di en la diana, como lo confirmaron muchos otros que escribieron.

*

Debo de tener cerca de 40 años que no veo a José Bernardo y nunca fui amigo suyo, pero lo veía con frecuencia en el estadio o por su casa.

*

El vivía por el leftfield de un estadio de softbol que había en la avenida Bartolomé Colón, frente al Pola, que por su cercanía con El Congo era uno de los lugares de salida y llegada.

*

Luis Gómez escribió que se había graduado ingeniero y lo describió como la gran persona que conocí y que todavía es.

*

Domingo Luna también se expresó con alegría llamando a Sena “Poeta” y recordó que jugaron juntos en Navarrete.

*

El doctor Leonardo Aguilera, que fue jugador y voz comercial en la pelota amateur, también se expresó sobre Sena a quien pudo saludar en Refidomsa donde estaba dando una charla recientemente.

*

Me faltaría espacio para poder señalar todas las personas que escribieron, lo que demuestra que José Bernardo es querido y bien recordado, por lo que mencionaré algunos nombres.

*

Angelito De la Cruz, Eduardo Núñez, Marino Mirabal, Rafael Mata, Fausto Núñez, Adriano Serrata, José Iglesias Cano, Félix Tineo, Mariano Almonte, Rafael Lafontaine, Héctor Morales, Manuel Germoso, Marcos Ignacio Rodríguez, Gilberto “Beba” Peña, Carlos Mejía, Eiby Almonte, Luis Genao, , Herótido Rodríguez, Ariel Acosta, David Muñoz y una lista inmensa.

*

Que por cierto, me confirmó Fausto Núñez, que el nombre del estadio era el Santiago Tennis Club.

*

Si recuerdo, que por el righfield, lejos como llegando a la 27 de Febrero, había una piscina y una noche Francisco Tavárez, el padre de Víctor Tavárez ido a destiempo, mandó un jonrón hasta allá.

*

SQUEEZE PLAY: El vitelo es la yema de un huevo…Me gusta lo de Pichí Almonte…Cada vez que la Bola de Cristal Empañada me cuenta algo, Pichí indaga sobre eso…Eso está bien por Leonardo…Otro que no se pierde una entrega, ni por la distancia, es Tony López…Tuty Cordero está feliz por el tema tratado sobre Hilarión Isalguez a quien aprecia…Señores, calladito Starlin Castro tiene unos buenos números en Grandes Ligas…Con 20 carreras impulsadas de este año lleva 660…Además tiene 685 anotadas…Suma 1682 hits…De ellos 137 son jonrones, 307 dobles y 40 triples….Se ha robado 89 bases por lo que puede terminar sobre 100…Debutó en Grandes Ligas en 2010, por lo que tiene 11 temporadas…Ha estado en tres Juegos de Estrellas…Con 31 años podrían faltarle cinco buenos…Y eso, que una vez se distrajo con las lidias de gallos…Pero los números van bien para el montecristeño…Todos los partidos de la Liga Dominicana de Fútbol esta semana, serán el sábado…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el pasado mes de enero (2021), Wikipedia, la más popular y utilizada enciclopedia de internet cumplió 20 años…Su nombre proviene de la palabra “Wiki”, que significa rápido en el idioma Hawaiano…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez