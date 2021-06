Diariamente varias personas me llaman buscando información sobre el Clásico de Softbol Arnulfo Gutiérrez.

Incluso, personas que viven fuera, llaman para conocer la fecha y poner sus vacaciones que coincidan con el mayor evento del softbol dominicano.

Hasta hace unos días, Arnulfo Gutiérrez tenía la idea de que el clásico que lleva su nombre se realizara.

Pero es indudable que las cosas han tomado un nuevo giro con los rebrotes y para Arnulfo primero es la salud.

Arnulfo solo haría el clásico si el gobierno que preside Luis Abinader, Salud Pública y el ministerio de deportes, le otorgan luz verde.

De recibirse la autorización de las autoridades y permitirse el Clásico Arnulfo Gutiérrez podría tener varias modificaciones.

Lo primer es que las autoridades entiendan que la Pandemia bajó y digan vamos a jugar.

En vez de cobrar entradas para obras benéficas como en las versiones anteriores, que la tarjeta de la vacuna, sea la boleta de entrada.

Eso ayudaría a que muchas personas se vacunen, como han estado pidiendo las autoridades.

De lo contrario, si no hay una baja en los contagios y una autorización del presidente Luis Abinader, de Raquel Peña, Francisco Camacho y Daniel Rivera, dudamos que Arnulfo Gutiérrez haga el evento.

El clásico es un evento que Arnulfo realiza, haciendo inversión de su dinero, para que el pueblo lo disfrute, no para correr ningún riesgo para los amantes del softbol.

SQUEEZE PLAY: La fermentación acética del vino produce vinagre…A propósito del Clásico Arnulfo Gutiérrez, cuando se ponga en marcha el próximo tendremos que recordar a Héctor Medina “El Guanchi” a quien nos arrebató el Covid-19…Otro que perdimos, aunque no fue por el Covid, fue a Benito Domínguez, fundador de los Caballos del Cibao…También Juanchy Sánchez que era clave en la transmisión del clásico…Diego Goris pegó jonrón para que República Dominicana se fuera arriba de Estados Unidos 5-4…Apolinar Peralta comenzó a brincar y llamar sus amigos…!La sacó Diego Goris del equipo Unisa!…No de las Águilas Cibaeñas…El domingo estuve en Pueblo Nuevo con la intención de entrar donde Juan José Tejada y cobrar el vino que le gané…!Señores, no me pude parquear de tantos vehículos que había en la calle!…Resulta que en Pueblo Nuevo, como otros barrios, las casas no tienen marquesina, salvo las que hayan modificado, porque la gente no tenían carros…Ahora en todas las casas hay un carro y el parqueo es el frente…La Doctor Alejandro Llenas estaba full desde las 6 de Septiembre hasta la 27 de Febrero…Y así las otras…Unos dicen que hemos progresados, otros dicen que no y yo como no tengo ganas de discutir, no digo nada…Cheo Pérez, un apasionado del atletismo, se acoge a las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo…Por esa razón, Trapiche Liquor Store estará abierto de 9 de la mañana a 3:00 de la tarde…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el pueblo inuit utiliza un interesante sistema para resolver sus disputas…En lugar de liarse a golpes o recurrir a abogados y jueces. Las dos personas en conflicto se reúnen en algún lugar público y se enfrentan en un peculiar combate…Se trata de una batalla de canciones en la que intentan ridiculizar a su oponente…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez