Tuto Tavárez

Hay muchas hazañas en los deportes, que pasan por debajo de la mesa y que no son advertidas por los escritores del momento.

*

Tal fue el caso de Tony Peña Jr. (Tijei) como me gusta escribirlo y no (TJ) como a otros que son bilingües.

*

Después de jugar cuatro temporadas como torpedero en Grandes Ligas, Tijei, hizo la transición a lanzador, logrando una proeza sin precedentes en la pelota dominicana.

*

En su nuevo rol de lanzador, Tijei se convirtió en el único pitcher que ha ganado sus 10 primeras decisiones consecutivas en el béisbol doméstico.

*

En la temporada 2009/10, primera que subía al montículo de las Águilas Cibaeñas, Peña tuvo marca de 2-0 con un salvamento, en 18 entradas que trabajó.

*

El año siguiente, 2010/11, volvió a tener 2-0 con 21.2 de episodios que trabajó, abanicando a 19 rivales.

*

En el 2011/12 Tijei tuvo registro de 1-0 con tres juegos salvados, actuando en 19.2 de entradas.

*

Su gran campaña fue en el 2012/13 cuando tuvo récord de 5-0 para llegar a marca de 10-0 y ser el único serpentinero en ganar sus 10 primearas decisiones en Lidom.

*

En esa estación tuvo efectividad de 2, 28 carreras limpias, actuó en 23,2 de capítulos, salvó un encuentro y abanicó a 30 rivales, su mayor cantidad en una temporada.

*

Luego tuvo tres temporadas corridas de 1-2 para finalizar su carrera de serpentinero, con las Águilas Cibaeñas con registro de 13-6, además de rescatar 20 juegos.

*

La efectividad colectiva de Tijei con los aguiluchos fue de 2,71, tirando en 146.1 de episodios, aceptó 61 carreras, 44 limpias, permitió 135 hits y ponchó esa misma cantidad con 50 bases por bolas.

*

En varios partidos, teniendo a su hermano Francisco Peña en la receptoría, emularon a su padre Tony Peña y a su tío Arturo, cuando también hicieron “batería” con las Águilas Cibaeñas.

*

SQUEEZE PLAY: Vitruvio es el arquitecto romano que Leonardo da Vinci tomó para dibujar a su “Hombre de Vitruvio”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Judith Hernández y Max Medina coincidieron en señalar, por separado, a Pete Sampras como el mejor de los 6 tenistas de ayer…Dice Medina que es tampero, entiendo que es de Tampa…Juan Tavárez, uno de los primeros comentaristas de la pelota amateur, opina sobre los primeras bases…Recuerda que Máximo Ventura, aunque tercera base, jugó mucho en la inicial…Que Leo Gómez era un bateador oportuno, daba 20 hits y remolcaba 20 carreras…El mejor defensa Dimas Bretón, de Tamboril y un bateador de peligro…Chichí Pérez decía sobre Dimas: “Debiera estar preso, por lo mucho que apara y bateaba”…El ex presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago, Marcos Salcé no se pierde un partido de fútbol…Lo vimos el domingo siguiendo el Cibao FC…Se le dije, llegó Jean Carlos López para el Cibao FC…”La cosa no está fácil en Bolivia”, aseguró…Luis Midence va a los juegos de fútbol con un megáfono y dos campanitas…Cuando habla por el primero es competencia de Junior Boutique y cuando toca las campanitas lo confunden con un heladero…Lo que es pegar una frase…Un futbolista pateó un balón que voló sobre la portería y cayó lejísimo…Una dama que estaba ahí gritó ¡Dígale que no a esa pelota!…Recordó a Ernesto Jerez…Dijimos que los asientos estaban vacíos en Puerto Plata, pero nos dicen que es en todos los escenarios de la LNB…Los Metros que hagan acuerdo con Apolinar Peralta…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, izquierda es una palabra que proviene del idioma Euskera…Por hoy, out 27.