¡Indulto para Hilarión Isalguéz!

El mayor delito penado por la ley que puede cometer una persona, es quitarle la vida a otro.

*

El Código Penal Dominicano no establece la cadena perpetua en ninguna situación

*

Pero en los deportes, hay tribunales que actúan como si se rigieran por el código Hammurabi.

*

Desde el año 1984 hasta 1986, Hilarión Isalguéz dirigió la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA).

*

El pequeño y fogoso dirigente entró en conflicto con la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL) y fue expulsado de por vida.

*

¿Qué delito tan grande pudo haber cometido esta réplica moderna de Pipino el Breve, para merecer tan severa sanción?

*

La Federación de entonces, exigió a la Abasaca, la entrega del 10% del producido en taquilla del Torneo Superior de Baloncesto.

*

Hilarión levantó su estentórea voz para negarse rotundamente a entregar el diezmo que exigían los federados.

*

No hubo forma de convencerlo, entendía que no era correcto entregar el 10% a una institución que no aportaba nada para el torneo.

*

La federación, que en ese momento era dirigida por Pedro Pablo Díaz, lo expulsó de por vida del baloncesto.

*

Han pasado 35 años desde aquel fallo aceptado sumisamente por los clubes y el movimiento deportivo.

*

Con el actual presidente de Fedombal, ingeniero Rafael Uribe no tengo una gran amistad, más que un saludo de respeto mutuo.

*

Hilarión no ha vuelto a los deportes, no creo que vuelva, salvo a la Liga de los Sapos, donde juega softbol.

*

Por eso, concluyo pidiendo a Uribe que levante esa sanción, que ni aun criminal aquí lo condenan de por vida y no se debe dar el ejemplo con un hombre que dejó su impronta en el baloncesto, voleibol y la crónica deportiva.

*

SQUEEZE PLAY: Levi Strauss diseñó el bolsillo pequeño de los pantalones tejanos para guardar el reloj… Leandro Castro es un pelotero dominicano, que juega invierno y verano en México…La semana pasada, en los primeros 7 juegos de su equipo bateó hits múltiples, incluyendo dos de tres…En total pegó 16 hits en los 7 partidos y remolcó 13 carreras con 3 jonrones….El sábado le pararon la racha…Saben cómo?…Le dieron 4 bases por bolas…Castro juega para los Toros de Tijuana que dirige Omar Vizquel y que han ganado los primeros 8 juegos…Quien no ha comenzado bien es Félix Fermín con un equipo de Generales que parecen rasos…Pensábamos que El Congo, Yasmany Guerra no estaba en pelota…Pero si, El Congo está con Tigres de Quintana Roo y jugando bien…Recuerdo que El Congo es un cubano que vino a Santiago y se aplatanó…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Gerard Piqué futbolista del Barcelona tiene Bernabéu como segundo apellido, que es el nombre del estadio de sus rivales Real Madrid…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez