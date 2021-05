El pasado lunes propusimos que se creará uno o cuantos fuesen necesarios, Viceministros de Deportes al Campo.

*

En la entrega detallamos las razones y beneficios que daría los deportistas y atletas de nuestras zonas rurales.

*

Con relación a la propuesta el ingeniero Guillermo Ottenwalder nos hizo una oportuna explicación.

*

Entiende Guillermo, que no es fácil, porque todos los ministerios solo disponen por ley, de seis viceministros.

*

Eso, lejos de hacerme bajar la cabeza, me hace exultar y decir llenó de alegría ¡Mejor!

*

El título, el rango, la denominación o lo que sea no importa, no tiene que ser un viceministro.

*

Puede ser un director o encargado, lo importante es que tenga la disposición de trabajar con seriedad y que le duela el deporte campesino.

*

Y naturalmente, que haya respaldo por parte de la alta dirigencia del país y el deporte, para que se ejecuten las necesidades.

*

Que cuando se reporte que un estadio de softbol está demarcado por sogas y trapitos colgando, aparezcan los blocks y el cemento.

*

Se podría decir que estoy clamando en el desierto, pero eso no es malo, lo malo es no clamar.

*

SQUEEZE PLAY: Además de un tipo de nube, un nimbo es un círculo en la cabeza de las imágenes sagradas…Melky Cabrera, Yefri Pérez y Diego Goris son los aguiluchos que están en el equipo dominicano…Además del coach de pitcheo Manny García…Aunque dice Apolinar Peralta que Diego Goris es 50% de las Águilas y 50% de Unisa…Recientemente, el GUG entregó los anillos de campeones del torneo de Baloncesto Superior 2020…Luichy Nouel fue el gestor en la ciudad de Nueva York…Ahora, Luichy está en gestión para los aros de campeones del 2021 de Pueblo Nuevo…Por cierto, Quilvio Hernández debiera sentar un precedente entregando dos anillos el próximo invierno…Uno por las Águilas ser campeones nacionales…El otro como campeones del Caribe…Quilvio sería el primero que entrega dos sortijas…Además, el anillo de la Serie del Caribe le correspondería a jugadores de todos los equipos y eso es bueno para el “sportmanship”…La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de deportes Francisco Camacho, estarán hoy entregando el remozado polideportivo de Tamboril…La actividad será a las 9:00 de la mañana…Yiyo no me llame a preguntarme ¿dónde es?…Si es el polideportivo de Tamboril, no puede ser en Villa González…Será a las 2:00 de la tarde la inauguración del Pasadía Deportivo para los privados de libertad de Rafey…La Concacaf eliminó a los Delfines del Este porque violaron los reglamentos de la Champions Flow…Alinearon jugadores que no podían…Pero, el pero de Carmona, los dirigentes de ese club deben conocer las reglas…Y si no las conocen, estudiarlas antes de presentarse al evento…Hasta los pilotos de Fórmula Uno dan vueltas de reconocimientos de la pista…Me alegra que Kremlin Martínez esté en el cuerpo técnico de las Estrellas Orientales…Kremlin es un gran conocedor de los secretos del pitcheo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el primer gol de la Liga Española de Fútbol lo marcó Joseph Prat el 10 de febrero de 1929…Solo se había jugado 5 minutos cuando Prat y metió el gol…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez