Tuto Tavárez

Han pasado 13 años, desde que, en 2013, la República Dominicana ganó invicta el Clásico Mundial de Béisbol.

De ese grupo de jugadores, solamente hay uno que repite en el equipo quisqueyano del 2026.

Se trata del inicialista Carlos Santana, quien fue el cátcher en 2013, con el jovencito de doble A, Francisco Peña como “back up”.

Carlos Santana tenía 27 años cuando ganamos el Clásico invicto y hoy tiene 40 y todavía se mantiene en Grandes Ligas.

Un pequeño puñado de esos jugadores, se mantienen activos, ya sea en Lidom o en otros torneos.

Es el caso de Francisco Peña, quien tenía 23 años y ahora 36. Frank se mantiene en excelentes condiciones jugando en México y en Lidom.

Está el caso de Robinson Canó, quien fue el líder en hits del Clásico 2013 y el MVP y que sigue bateando en México y con las Estrellas Orientales, donde es Capitán.

Canó tenía 30 años en 2013, por lo que en octubre cumplirá los 43 y todavía mete miedo con los Diablos Rojos de México.

Leury García es otro que se mantiene activo en Lidom con los Gigantes del Cibao, donde firmó para el campeonato que comienza en octubre.

Leury era uno de los jugadores más jóvenes del equipo, con solo 21 años y ahora tiene 34.

Moisés Sierra desapareció y no vio acción en el pasado torneo 2025-2026, por lo que se supone se retiró. Tenía 27 años cuando el Clásico 2013 y ahora suma 40 años.

Pedro Strop, quien ganó 3 de los 8 juegos del equipo dominicano, hizo asomo con las Estrellas en el torneo pasado, pero abandonó después de 2.0 de entradas. Ah, es rapero.

Alejandro De Aza, hace rato que no juega en el país, desde 2015-2016, pero se mantiene activo en la Liga de Nicaragua. Tenía 28 años cuando el Clásico 2013 y ahora 41.

Como se puede ver, Carlos Santana es el último de los “Mohicanos” que dirigió Tony Peña.

SQUEEZE PLAY: Según Enrique Jardiel Ponceda, los ladrones somos gente honrada…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Fellito Ortiz está dao al pecao, porque no lo invitaron al recibimiento de los peloteros…Pero, no por Soto, Tatis ni Machado, sino porque estaba el Prodigio…Señores el Clásico es un playoff, donde no hay rivales pequeños…Cada país está con lo mejor y un juego lo gana cualquiera…Hay que jugar duro y sin confiarse contra todos…Y ni eso garantiza que ganemos…Señores, Marcos Álvarez tiene derecho como santiaguero aspirar a dirigir el baloncesto…Que gane, es otra cosa, pero derecho tiene…Tony Peña oficializa su retiro del béisbol…Pero sigue activo con sus negocios…Volvió a sus raíces en Palo Verde…Pero, también tiene un estadio en Santiago, donde funcionan 3 escuelas forjando jóvenes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, RTVE, canal de España informó que no se venden el 50 % de los libros, se quedan en los estantes…Las ferias mienten…Por hoy, out 27.