Tuto Tavárez

El 54 aniversario del Club Sameji se cumple este lunes, con el equipo de baloncesto, su buque insignia, en un formidable momento, en el torneo superior.

Los samejianos tienen motivos para celebrar su nacimiento el 2 de marzo de 1972, aunque otros aseguran que fue el 3 de febrero de 1972. ¡La eterna batalla!

La historia escrita, y que conserva Max Medina, el Wikipedia del club, es que en la fundación del Sameji estaban: Ramón “Nino” Cáceres, Bienvenido Liriano, José Octavio Arias, el cantante Ramón Leonardo, Pedro Fuentes, Julio Ramírez, Ramón Reynoso y Simón Torres.

La idea del acrónico Sameji, por los barrios Savica, Mejoramiento Social y el Ejido, que forman el triángulo del club, fue del entonces jugador Cesarín Arias, quien compuso además el himno. Luego fue destacado narrador y en la actualidad médico.

Pero, para los fanáticos samejianos no es prioridad la fecha de nacimiento, sino conquistar el campeonato de baloncesto en la temporada 46.

A pesar de que el Sameji nació con un sello que, nos hizo llegar Max Medina, tiene karate, voleibol, béisbol y una antorcha, ha sido el baloncesto su principal deporte.

El portal Controlandoelejido.com, destaca en un artículo de Eddy Olivo, que el Sameji era un club a la deriva en los últimos años.

Pero, que con una nueva gerencia, el Sameji va viento en popa en el actual Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

Destaca el formidable trabajo que vienen haciendo Joerinson Duvelsié, Welbin Bernabides y Alberto Disla, en la gerencia del club.

Duvelsié fue jugador del Club Sameji y ahora aporta sus conocimientos adquiridos en beneficio del club donde se desarrollo.

Es probable, que por ahí estén Alejandrito Arias, Diomedes Girón y José Caba, como buenos samejianos y en otros roles.

¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! A pesar del bueno trabajo que realiza Joerinson Duvelsié como Gerente General, podría no regresar el próximo año, aunque sea campeón del torneo actual.

Así lo informó, Ezequiel Sosa en el programa Acontecer Deportivo, que realiza junto a Américo Cabrera.

Lástima que se vaya una persona tan productiva y un paso positivo y fructífero por la gerencia del Sameji, que conforme al artículo, estaba a punto de zozobrar.

SQUEEZE PLAY: “Cáete siete veces y levántate ocho”, proverbio japonés…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Aris Martínez apoya nuestra propuesta para que Miguel Medina, del Grupo Panorama, aumente a 40 el staff de narradores, comentaristas y voces comerciales, para las transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol…Propusimos que fuera 2 de Santiago, para completaren Cuaresma los 40 días de Jesús en el desierto…pero, ahora deben ser 3 santiagueros, ya que Osvaldo Rodríguez Suncar anunció que no estará…El equipo de Japón para el Clásico Mundial de Béisbol, ya tiene como 6 juegos amistosos…Y Shohei Otani no está en Rancho Cucamonga en Arizona, está en Japón entrenando con el equipo…En los dos partidos de RD contra Detroit, el martes se hará un homenaje a la memoria de Octavio Dotel…El miércoles al equipo campeón invito del 2013 que dirigió Tony Peña y retiro del número 27 de Juan Marichal, adelantó Juan Núñez Nepomuceno…Me contaba “Mi Bola de Cristal empañada”, que, en la ópera Madama Butterfly de Puccini se canta un célebre coro a boca cerrada…Por hoy, out 27.