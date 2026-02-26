Tuto Tavárez

La fecha del 27 de febrero es propicia para recordar a Juan Pablo Duarte en toda su dimensión.

*

Duarte no es ajeno a los deportes y en su juventud practicó esgrima, una disciplina deportiva que se encuentra en un momento difícil en el país.

*

Incluso, Juan Pablo Duarte es reconocido por el Instituto Duartiano y la Federación Dominicana de Esgrima, como precursor de este deporte en República Dominicana.

*

Juan Pablo Duarte no solo fue el ideólogo de la independencia, sino también el

Primer esgrimista dominicano de relevancia histórica.

*

Su práctica de la esgrima fue una herramienta estratégica fundamental en su formación militar y en la preparación de los miembros de La Trinitaria.

*

Duarte se interesó por la esgrima durante sus viajes de estudio por Europa (especialmente en España). Al regresar al país, trajo consigo libros especializados sobre la materia para profundizar en su técnica.

*

Practicaba y enseñaba esgrima en un almacén de su padre ubicado en La Atarazana, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

*

Para Duarte, la esgrima no era un simple pasatiempo, sino una parte esencial de la instrucción militar que impartía a los jóvenes revolucionarios.

*

La utilizaba para desarrollar disciplina, agilidad mental y destreza en combate, habilidades necesarias para enfrentar al ejército haitiano.

*

En el país que liberó Duarte, su disciplina deportiva, la esgrima, es una de cuatro asociaciones suspendidas.

*

En una Asamblea de principios de año, se acordó realizar la Asamblea Elecciones este 28 de febrero, es decir, viernes, pero eso ni se sabe.

*

Dicen que Diego Pesquera, quien fue electo presidente de la Comisión Electoral renunció antes los problemas.

*

Completan la Comisión Electoral Gabriel Mercedes y el cronista deportivo Juan Mercado, quien ante la renuncia de Pesqueira, parece que presidirá la misma, si hay elecciones.

*

Esgrima cuyo último o actual presidente es Luis Ciprián, tiene 13 asociaciones y al parecer unas 9 están rebeldes.

*

Por Juan Pablo Duarte, no desenvainen las espadas, sables y floretes y hagan lo que más convenga al deporte y los atletas.

*

SQUEEZE PLAY: “Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”, Juan Pablo Duarte…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Héroes es el nombre del equipo de Moca que estará en la Liga Nacional de Baloncesto…Por su historia está bien, Moca cuna de Héroes y sepulturera de Tiranos…Yo había pensado en Justicieros, pero cae bien Héroes…Américo Celado, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, nos invita para el lunes a ver un documental…Se trata del estreno de “Nuestro Deporte Rey” Historia del Béisbol Dominicano…Es en Caribbean Cinemas en Galería 360…Debe ser un film interesante…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, la cuerda que cogió Américo Celado en el Clásico del 2023, cuando eliminados por Puerto Rico íbamos al parqueo y en tarima Toño Rosario gritó ¡Pueeerto Ricooo!…Por hoy, out 27.