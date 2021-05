El Chivo volvió a ser MVP de la Liga de los Sapos.

Como un entretenimiento para los cronistas deportivos y sus familias, surgió la Liga de los Sapos de Softbol.

Franklin Peralta es una especie de “Dictador” en el circuito, pero esa mano férrea ha dado resultado.

Cualquier asomo de guerrilla, aparece “Trujillo” impone como es la cosa y todos tranquilos.

Recientemente se terminó la versión XVII y se escogió el “Equipo Todos Estrellas de la Liga que honra a estos batracios.

Una cosa curiosa de la Liga, es que el jugador más tenido de los Sapos, es Rafael Pérez a quien apodan el Chivo.

El Chivo no es un chivito y además de ser el segunda base estrella, es el Jugador Más Valioso, años tras años.

José Valverde (El Esfínter) sorprendió como el pitcher estrella, superando a Nave Santos, Abel Rojas, Sócrates Polanco, Hilarión Isalguez y Tule Guareño.

El cátcher estrella fue el Súper Profe, Elwyn Peña, me sorprendió; en primera el gordo del Patrón de la tarde, José Adriano Rodríguez, en tercera José Gonell y en el campo corto Johmeidy Cruz.

Los jardineros fueron, Pedro Agustín Castillo, el hijo no vayan a pensar que el viejo, Junior Sued y Elián Ortiz, quien contrario a su papá Fellito Ortiz, que era un out de mama, es un out difícil.

El jugador que cobra solo para batear, ya que es designado es José Osvaldo Franco (El Charly).

Uno de los mejores jugadores de la Liga de los Sapos es Consuegra, quien en su juego agresivo se lesionó y por eso no figura en el “All Stars”.

SQUEEZE PLAY: El filosofo griego Pitágoras es considerado el precursor del vegetarianismo…Preguntaron a Bombo Abreu ¿Por qué Ricardo Rodríguez Rosa no juega en la Liga de los Sapos?…Bombo respondió, “Porque es de los Sapos, no de los Monos”…Qué habrá querido decir?…Me informa Lupe Álvarez, una mujer con méritos para ser inmortal, que Manolo Prince desde Nueva York y Luisín Mejía desde República Dominicana, hacen gestiones sobre lo que pasará con el cadáver de Juan Guzmán…Está en el hospital y Manolito hace gestiones en el consulado…También con el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano…Lupe prometió mantenernos al tanto…A propósito de muerte, falleció esta semana Tácito Mena, quien trabajó muchos años en los canales de televisión de Santiago…Además, era hermano del fallecido comentarista Mickey Mena…El béisbol cubano perdió a Higinio Vélez, gran manager y gran dirigente en el aspecto organizativo…Sergio Borges, Rey Vicente Anglada e Higinio Vélez deben ser las tres principales managers de Cuba post revolución…Víctor Mesa fue bueno, pero era muy “peleón”…Nelson De la Rosa me puede ayudar ahí, porque conoce más que yo la pelota cubana…Israelíes y árabes son descendientes del patriarca Abraham y no paran de pelear, no se soportan, la herencia…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el estadio del espejo es una expresión que apareció por primera vez en 1936 y hace referencia a aquella etapa en la que un bebé se encuentran capacitado para reconocerse por primera vez…Es lo que llamaríamos la construcción del yo…Según la teoría del estadio del espejo, esta es la fase del desarrollo psicológico del niño, que comprende entre los 6 y los 18 meses de edad, cuando se mira en el espejo y reconoce que es él…El autor de esta teoría es el francés Jacques Lacan…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez