Por Tuto Tavárez

El dogout de las Águilas Cibaeñas será una especie de “Moros y Cristianos”, expresión que en gastronomía equivale a congrí y moro de arroz con frijoles.

*

Son platos muy apreciados por cubanos y dominicanos, aunque el congrí tiene su origen en Haití.

*

Las Águilas han anunciado cinco refuerzos de Cuba y otros dos aseguran que de jugar en la pelota invernal lo hará con los amarillos.

*

Siete peloteros de la mayor de las Antillas, es una cantidad considerable, inclusive para Tres Patines, que solo exclamaría ¡Cosa más grande chico!

*

Es bueno recordar, que las Águilas ganaron su primera corona en 1952 y que el dirigente fue el cubano Rodolfo Fernández.

*

Yunesky Maya abrió el llamado “Early Camp”, Joanner Negrín también se encuentra en Santiago entrenando.

*

Ángel Ovalles anunció que también vienen los cubanos Yoanys Quiala, Johan Oviedo y el bien recordado Rangel Ravelo.

*

Todos hemos vistos expresiones del sensacional Randy Arozarena, indicando que si recibe permiso jugará con las Águilas.

*

Pero, recientemente, el conocido Roenis Elías indicó que si decide jugar en el invierno lo hará con las Águilas.

*

En algún momento no se descarta a Rusney Castillo quien jugó con Águilas la temporada pasada y Félix Pérez que juega en México siempre es una posibilidad.

*

Entonces, si las Águilas van a tener tantos cubanos, sería bueno tener en las transmisiones una persona que conozca su idiosincrasia.

*

Y lo tenemos aquí en Santiago. Se trata de Nelson De la Rosa, cronista deportivo, narrador de béisbol y comentarista cubano.

*

Nelson hizo esa labor es Cuba y creo que sería una atracción en las cadenas aguiluchas, ahora que no habrá fanáticos en los estadios.

*

SQUEEZE PLAY: El derbi de fútbol brasileño es conocido como el “Fla-Flu”, porque se enfrentan los clubes Flamingo y Fluminense…Cuando leyeron la información donde Juan Lagares dice vamos a dar tablas…Muchos gritaron ¡Tablas no, tables!…La tabla es lo más cercano a la leña…El ingeniero Ramón Salcedo tiene que aprobar que las Águilas den “Tabla”…Ruddy Fernández siempre está asechando para tirar…Me envió esto…”Presidente fue el gran ausente en la premiación de la ACDS y tantos años de trabajo que le dio César Ureña”…Hasta en bádminton hay líos…País de chismosos…A propósito de bádminton, me contó “Mi Bola de Cristal Empañada, que según las reglas de bádminton, el saque siempre debe realizarse golpeando el volante por debajo de la cintura…Por hoy, out 27.