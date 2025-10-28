Tuto Tavárez

Los Guerrero de Don Gregorio, es una familia muy unida, donde no hay islas separadas, sino que se apoyan uno al otro.

*

En los hogares de los Guerrero, se respira béisbol por los cuatro costados, pero la estrella no es Vladimir padre, Vladimir Jr., ni Wilton, ni ninguno de los otros, porque el centro es Dios

*

Eso pudimos comprobarlo cuando fuimos compañero de Wilton Guerrero en la Academia Las Palmas, de los Dodgers de Los Ángeles.

*

Por eso, no nos extrañó que Vlady Jr., invitara gran parte de la familia a la Serie Mundial, entre los Dodgers de los Ángeles y Azulejos de Toronto.

*

Pero, buscamos las fotos que fueron publicadas del viaje de los Guerrero y no vimos a Wilton.

*

No sabemos si Wilton, tiene compromiso de trabajo, que le impidió hacer el viaje o con el Ministerio Iglesia Arca de Salvación, donde canta y predica para Dios.

*

¿Por qué extrañamos la ausencia de Wilton? Era el tío que andaba con el vehículo llenos de sobrinos, que querían ser peloteros.

*

Wilton, era el primero que llegaba a la academia con todos los sobrinos, incluyendo a Vlady Jr., y comenzaba a trabajar con ellos.

*

Además, de Vlady Jr., estaba uno llamado Gregory, Gabriel y otros Guerrero, que madrugaban con Wilton.

*

Eran tiempos en que Vladimir Guerrero estaba aportando todo su talento en Grandes Ligas.

*

Wilton nos decía que antes de llegar a la academia, lo “jartaba” de guineos para el potasio, en el camino.

*

Luego vino Wilton Jr., que nosotros bautizamos como “WilVla” en honor a Wilton y Vladimir.

*

“WilVla” es clase 2025 para firma y como lleva el béisbol en la sangre, es uno de los relevos de la familia Guerrero.

*

Wilton jugó del 1996 hasta el 2004 en Grandes Ligas y Vladimir desde 1996, subieron juntos, hasta el 2011. Por eso, el hombre de Dios trabajaba con el sobrino en ausencia del hermano.

*

La foto que ilustra la tomé sin permiso del álbum de Wilton, donde figuran en Montreal, él y Vladimir con Vlady pequeño.

*

SQUEEZE PLAY: “Primero Dios y después sus santos”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ezequiel Sepúlveda y Rafael Rijo, pueden dar testimonios de la veracidad de lo que he escrito…El ganador de Cibao FC y O&M es casi seguro que se enfrentará con el Mount Plesant, de Jamaica…Estos ganaron 5-1 a Defence Force como visitantes…Lamine Yamal encendió el Clásico Barcelona y Real Madrid, pero no con goles, sino con la lengua…San Judas Tadeo es este 28 de octubre, Día de la PN…cumplen años…Rafael Villalona Calero…Yanet Leonor Toribio y este 29 Jeanette Vélez…Pappy Pérez tirará la puerta por la ventana…Uuuu, más fácil el Chichi Pérez…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Carlos I realizó un ensayo de su propio funeral…Por hoy, out 27.