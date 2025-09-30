Tuto Tavárez

Serán 15 los galardones que entregue la Asociación de Cronistas Deportivos (ACDS), en los Premios Luis Luque el próximo lunes.

*

Este evento será a las 7:30 de la noche, en el Centro de Convenciones UTESA y se reconocerá el trabajo en diferentes renglones de la crónica deportiva de Santiago.

*

Luego que se entreguen 14 premios, de entre los ganadores se escogerá el Cronista del Año, premio que se entrega en honor de Papi Pimentel.

*

Se premiará al mejor camarógrafo con el premio Bernardo Minier, para el cual están nominados: Federico Basilis, Eugenio García y Carlos José Consuegra (Jota).

*

El galardón Antonio Martínez se entregará al mejor fotógrafo y se lo disputarán: Tony Núñez, Aneudy Tavárez y Oscar Polanco.

*

En la batalla femenina se disputará el premio Dionisia Pérez y disputarán el mismo: Zobeida Rivas, Osny Cabreja y Johanny Núñez.

*

Recordando al gran Reynaldo Filpo se entrega el premio en radio, donde compiten Elías Wehbe, Santana Martínez, Santiago Saint-Hilaire y Sócrates Polanco.

*

El premio para programa semanal o especializado no tiene nombre, sugerimos Alfonso Collado y los nominados son Xtremo Total, Pasión Deportiva, Boxeo Internacional y Rolling TV.

*

La televisión deportiva llegó a Santiago con César Delmonte y Consuegra y en su honor se entrega el premio, donde están nominados: Ezequiel Sosa, Maro Vásquez, Santana Martínez y David Cepeda.

*

En prensa escrita, premio Domingo Saint-Hilaire, disputa estará entre: Domingo Hernández, José Adriano Rodríguez, Ezequiel Sosa y “Yo Tavárez”.

*

El premio para los medios digitales lleva el nombre de Pappy Pérez y están nominados: Juan Saint-Hilaire, Elwyn Peña (Súper Profe), Ezequiel Sosa y Leonardo Pérez.

*

Las voces comerciales también tienen su reconocimiento con el premio Virgilio Cepeda y el galardón estará entre: Wilson Silverio, Juan Peña (El Orgullo de Villa), Gustavo Suriel y el productor de la Kareta, perdón Karpeta, Héctor Cepín.

*

El premio Juan Mendoza reconoce el cronista más militante y se han nominados: Zobeida Rivas, Héctor Cepín, Fellito Ortiz, Francisco Santos (Nave) y José Valverde (El Esfínter).

*

El trabajo en el extranjero también se conoce con el premio Paquete Fernández y están nominados: Martín Zapata, Tenchy Rodríguez, Luis Ramón Polanco y Orbin Pérez.

*

Plataforma digital, sin dedicatoria, sugerimos a Héctor García por Momento Deportivo y las nominaciones son para: La Liga Work, E/E Mega Deporte y Deportes al Límite.

*

El mejor comentarista del 2024 se llevará la estatuilla Félix Bruno y estará entre: Juan Saint-Hilaire, Elías Wehbe, Rolando Eduardo Fermín y Sócrates Polanco.

*

Finalmente, el narrador, con el premio Ramón De Luna, tiene como descriptores de jugadas a: José Luis Rodríguez (El Puma), Santana Martínez, Santiago Dolciné (El Dandy) y David Cepeda.

*

SQUEEZE PLAY: C°est Fini dijo Charles Aznavour…Pregunta “Mi Bola de Cristal Empaña”, que si, ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Por hoy, out 27.