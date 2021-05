¡Albricias! Apareció mi querido colega Radhamés Díaz.

*

Ayer me referí al 40 aniversario del periódico Nuevo Diario, donde me inicié escribiendo.

*

También recordé que Radhamés Díaz, nativo de Gurabo y José Oscar Fernández (El Tro), eran del staff de cronistas de deportes, que dirigía Heriberto Morrison.

*

Me lamentaba que tenía muchísimos años que no sabía de Radhamés y eso me apenaba porque es una gran persona.

*

Dimaggio Abreu, quien junto a Vicente Mejía también pasó por el Nuevo Diario, rápidamente me localizó a Radhamés.

*

Hablamos por teléfono y me dio gusto saber que está bien, que es el Director de Prensa de Miderec.

*

Radhamés hace una buena combinación con Primitivo Cadete, quien es el Director de Comunicaciones del ministerio que preside el ingeniero Francisco Camacho.

*

Mi gran alegría se debió a que, con tanto tiempo sin verlo, pensé que Radhamés podría estar enfermo o retirado.

*

Pero no, gracias a Dios están bien y trabajando, porque aunque lo hiciera en silencio, yo sé que Radhamés me corrigió muchas notas, cuando yo apenas estaba haciendo pinitos.

*

Gracias por igual, al Yankee Clipper, Dimaggio Abreu, que rápidamente hizo la gestión para que yo supiera de este colega y maestro.

*

SQUEEZE PLAY: ABC fue el periódico español que publicó la primera fotografía a color de la prensa española…Debido al estado de descomposición en que se encontró el cadáver del excampeón mundial de boxeo Juan Guzmán, su cuerpo será cremado…El viernes 21, es decir, la próxima semana, sus cenizas serán expuesto en una funeraria de Manhattan…Luego la familia informará cuando lo van a traer…Vienen los familiares que viven en Nueva York…Harán una misa con las cenizas presentes en la iglesia del ensanche Bolívar…Se espera que haya una representación de la Comisión Nacional de Boxeo, lo cual no es difícil ya que el comisionado adjunto Paulino Pérez vive aquí…De igual manera, del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano…Así como el Salón de la Fama del Deporte de Santiago…Sabemos que los boxeadores de Santiago son solidarios y ahí estarán…Una hija de Juan Guzmán, que es ahijada de César Delmonte y Consuegra nos mantiene informado…Felipe Rojas Alou, la voz más autorizada del béisbol, habló con Radhamés Bonilla y le dijo que lo que hicieron con Albert Pujols fue un abuso…El Panque de Haina cumplió 83 años ayer y Bonilla lo llamó a Miami…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el Efecto Matilda es un prejuicio que consiste en no reconocer los méritos científicos de las mujeres y en su lugar adjudicárselos a un hombre…Este prejuicio existe al menos desde la antigua Grecia y ha afectado a investigadoras relevantes como Marie Curie o Lise Meitner, quien vio como su colaborador Otto Hahn se llevaba el premio Nobel de Física por el trabajo que ella había realizado en radiactividad en fisión nuclear…Se llama Efecto Matilda porque fue descrito por primera vez por la sufragista y abolicionista Matilda Joslyn Gage…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez