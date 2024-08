Seguimos en modo Juegos Olímpicos.

Vamos a refrescar un poquito este tremendo calor, recordando los Juegos Olímpicos, en Calgary 1988.

Una gran sorpresa en los Juegos de Invierno fue la participación de Jamaica, caliente país caribeño.

Los jamaicanos participaron en la disciplina de Bobsleigh y su actuación fue histórica y de leyenda.

Durante su competición su trineo volcó, pero no se detuvieron y cruzaron la meta andando.

Claro, quedaron últimos y al terminar los Juegos de Calgary, regresaron a su país, donde fueron recibidos como héroes.

Desde entonces, Jamaica, con sus atletas de Bobsleigh, ha participado en más juegos olímpicos de invierno.

La aventura de los jamaiquinos terminó inspirado una divertida comedia conocida como: “Elegidos para el triunfo”.

Disney compró los derechos y produjo una película titulada Cool Runnings, traducida como “Jamaica Bajo Cero”.

El film se tradujo como “Elegidos para el triunfo” en España y fue protagonizada por el actor canadiense John Candy.

La comedia de 1993, llevada al celuloide, se alejaba de la realidad en varios puntos de la historia.

Lo que en principio parecía una derrota ridícula para los atletas de Bobsleigh de Jamaica, quedó para la historia en la pantalla gigante.

