Tuto Tavárez

Si España se proclamase campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, varios países descubiertos por ellos tendrían razón para celebrar.

*

Y es, que solo un jugador, de los 28 que conforme el equipo europeo, es nacido en España.

*

Se trata del lanzador derecho Jorge Balboa, quien nació en San Sebastián y que tiene 8 torneos de Europa y 2 Clásicos Mundiales.

*

Después, los otros jugadores son de República Dominicana, Venezuela, Cuba, Colombia y Estados Unidos.

*

Los lanzadores dominicanos son, Ramón Rossó, Yeudy García, Anderson De León, Orlando Rodríguez, quien es de Santiago de los Caballeros, Fernando Báez y Rhiner Cruz.

*

Los otros pitcher son, Elián Leyva, Andrés Pérez, Vicente Campos, Daniel Álvarez, Elio Silva, Gabriel Estrada, todos venezolanos. Yoanner Negrín y Pablo Guillén, de Cuba.

*

El manager es el venezolano Nelson Estrada y los receptores son de la República Bolivariana, Gabriel Lino y Rusber Estrada.

*

Como defensores del cuadro interior figuran, Wander Encarnación, Edison Valerio y Edgar Rondón, quisqueyanos; Chris Kwitzer, de Estados Unidos y venezolanos Jesús Ustariz, Carlos Colmenares y Luis Guillorme.

*

Para jugar en los jardines están el dominicano Engel Beltré, el cubano Frank Hernández, el colombiano Andrés Angulo y el venezolano Daniel Jiménez.

*

Ese es el Team de España, con un solo español, que estará eliminando para buscar colarse en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año.

*

Aquí estamos en el proceso de la conformación del equipo, manager, coaches jugadores, etc.

*

Ah, pero el campeón de la última edición, Japón, ya dio a conocer su equipo y se están preparando, un año antes.

*

SQUEEZE PLAY: Jibijoa es una hormiga de gran tamaño, con el cuerpo cubierto de pelos largos y finos, espinas prominentes en el tórax, cabeza generalmente grande, patas largas y delgadas de color pardo o café oscuro…Cuando Héctor Cepín comenzó a controlar en emisoras, le decían Jibijoa… ¿Te acuerda Víctor Castillo?…También hay un salsero que se hace llamar Jibijoa…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Recuerden este miércoles juego de baloncesto Plaza Valerio y Pueblo Nuevo…Desde las 8:00 de la noche en el techado de la Plaza…Se cobrará 100 pesos para el trasplante de riñón de Carlos Cerda…El jueves en Pueblo Nuevo…Las Águilas Cibaeñas retuvieron Aderlin Rodríguez…¿Con quien firmará “El Señor de los Anillos?…Ese es Francisco Peña, quien sumó otra sortija como campeón de la Serie del Caribe…El lunes disfrutamos la Gala de la LDF en Moca…Fue un evento bonito…Se premiaron los mejores jugadores del año pasado de la liga Dominicana de Fútbol y muy poco no asistieron…En el Once Ideal pienso que faltó Jean Carlos López…Después de la Gala, fuimos con Pappy Pérez, Miguel Martínez y Santana Martínez, que es home club en Moca, a saborear un rico mofongo…Este miércoles comienza el dominó de la Asociación de Cronistas de Santiago (ACDS)…Si el frente dice: Abinader, póngalo a 1…Si dice: Raquel Peña, póngalo a 2…Si cierra un puño: tránquelo…Si lo deja abierto: no lo tranque…Puede adquirir el libro: Dominó con Señas, escrito por uno que no sabe jugar…Falta Francisco Vicente, jugador franquicia de dominó…Vicente es el único que se remanga para poner una ficha…Fay Vicent pone las fichas tan fuerte, que las demás saltan…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando un jugador dice ¡Pasó! El siguiente debe responder, “Y yo atrás con el bembazo”, dice Raffy Pichardo que solo si es Ricardo Rodríguez Rosa…Por hoy, out 27.