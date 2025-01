Recuerdan que la semana pasada el cronista deportivo Maro Vásquez, hizo una encuesta sobre el Gerente General que prefieren los fanáticos, para las Águilas Cibaeñas.

El viernes dimos a conocer ese escrutinio que hizo Maro en Instragma y que favoreció a Carlos Gómez.

Pues, el fin de semana, Maro hizo otra encuesta, ¡Cuídate Leo Aguilera! Sobre a quién prefieren para presidente de las Águilas.

La votación tuvo una muestra bastante considerable de 915 personas, que emitieron su parecer y preferencia.

De esos 915 sufragios, Winston “Chilote” Llenas obtuvo 750, para un soberbio porcentaje de 82 %.

Chilote ha ocupado todos los cargos, tanto en el terreno como en la oficina, con las Águilas.

Quilvio Hernández, quien ha sido presidente y gerente de las Águilas, ganando en ambos renglones, quedó en segundo lugar con 110 votos para un 12 %.

Otro expresidente, el doctor Adriano Valdez Russo, ocupó la tercera posición con 18 votos, para un 2 %.

Otros, suena a un anuncio de un banco, sacaron el 3 % de los votos marcados en el Instagram de Maco Vásquez, cuando es cronista y Maro Drums, cuando es músico.

El pasado sábado, Momento Deportivo ofreció la primicia de que René Francisco será el gerente general de las Águilas Cibaeñas.

Francisco es un hombre de béisbol, con grandes conexiones en el béisbol de Grandes Ligas, con larga data en los Reales de Kansas City.

También en la pelota dominicana ha estado ligado en el pasado, especialmente a los Gigantes del Cibao. Esperemos.

SQUEEZE PLAY: ¿Y si fue un dominicano? Donald Trump ha firmado una orden para desclasificar los archivos del asesinato de John F. Kennedy. No descarte que aparezca un dominicano… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Juan Junior jugó para Sameji como U-25…Ya cumplió 26 años y firmó con Plaza Valerio como refuerzo…Eso ha provocado un match entre los dirigentes samejianos y Placitas…Sameji lo reclama porque jugó U-25 y Plaza alega que ya pasó en categoría y es libre…Es sencillo, ¿qué dicen los reglamentos?…También, se podría desatar un lío feo con Jonathan Bello… Es un banquete lo que trae el fútbol…El 4 de febrero, Cruz Azul, la Maquina Cementera de México, contra Real Hope, de Haití en el estadio del Cibao FC…El 6, es decir, 2 días después, las Chivas Rayadas de Guadalajara, Jalisco contra Cibao FC…Se espera la visita de Chilote Llenas en ese juego, porque es de Cibao FC y viene el equipo de Guadalajara donde Chilote es home club…Hay movimientos en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF)…Además de Charles Herold Jr., la Universidad O&M tiene a Dairín González, colombiano que jugó para Cibao FC…Mi pupilo Oscar Florencio, ya no estará con el onceno naranja, sino con Pantoja…El maeño Florencio, quien iba a ser lanzador de béisbol, es uno de los mejores defensas del país…Hay graves problemas en el fútbol de Bolivia…Erick Japa dejó el Guabirá y se fue a Panamá…¿Qué pasará con Danco García?…El principal fanático del Cibao FC murió…Se trata del simpático Lucas, el perro real, que es mascota del club y que también pertenecía al voluntariado Jesús con los Niños…La ausencia de Lucas no se notará mucho, porque su hijo Leo, un clon del canino, lo está reemplazando…Una lástima, porque Lucas era querido por niños y adultos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el níspero, entre los múltiples minerales que aporta destacan el calcio y el potasio…Por hoy, out 27.