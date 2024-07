Tuto Tavárez

Seguimos en modo Juegos Olímpicos

Cuando se inaugure París 2024, la ciudad de las luces, igualará a Londres como únicas ciudades con el montaje de tres Juegos Olímpicos.

Ha pasado un centenar de años, desde que París montó los de 1900 y luego los de 1924.

Entre 1912 y 1948, las bellas artes también tuvieron su espacio en los Juegos Olímpicos, con competiciones de arquitectura, pintura, música y literatura.

Estas competencias ponían a prueba la habilidad estética al mismo nivel que la pericia atlética.

Incluso, Pierre de Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos Modernos, ganó la medalla de oro en literatura en los Juegos de 1912.

Pierre, presentó su texto bajo un seudónimo y su “Oda al deporte” se llevó el primer premio.

El primer campeón olímpico en la historia de los Juegos Modernos, fue el escritor y atleta estadounidense Jamie Connolly, quien ganó la medalla de oro en la prueba de triple salto.

En la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, el primer país que desfila, siempre, es Grecia.

En los Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad de Atlanta en 1996, se hizo oficial el voleibol de playa.

A 75 metros de distancia, se coloca la diana del arquero, en la disciplina de tiro con arco.

En las disciplinas de artes marciales, el karate no será deporte olímpico en los Juegos de París 2024.

Para los deportes de natación, una piscina olímpica debe tener 50 metros de largo.

Las mujeres pudieron participar por primera vez en boxeo femenino, en la cita de Londres 2012.

SQUEEZE PLAY: Enderezar, poner derecho lo que está torcido…Simple…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, En mis años mozos, vivía en Pueblo Nuevo, el Congo y una pasantía en los Barracones…Se jugaba béisbol amateur de noche en el estadio Cibao…Cuando encendían las torres, un grupito íbamos al estadio a ver la pelota amateur…No era cómodo, nos subíamos en la pared y cuando llegábamos temprano en una pizarra que había entre “left center field”…Una noche llegamos y no subimos a la pared…Éramos varios con las piernas colgando hacia adentro…Esa noche jugaban Navarrete y Montecarlo…Coincidencialmente, Virgilio Veras, que era receptor estaba jugando en el bosque izquierdo…Por el otro lado, defendía esa posición Nelson Llenas…Nelson disparó un línea soberbia y Virgilio corrió hacia atrás…Virgilio se levantó junto a la pared, saltó y realizó una tremenda atrapada…Eran 3 los árbitros, uno en home, otro en primera y uno en tercera, el cual levantó el brazo de lejos, decretando el out…Los que estamos en la pared, nos percatamos de algo que los árbitros no podían ver por la distancia…La pelota dio en la pared, Virgilio subió con el guante hacia la pared y la pelota se incrustó como un mísil…Un joven que estaba ahí, le dijo a Nelson cuando se acercó a ocupar su posición defensiva, que la pelota dio primero en la pared…Nelson reclamó al árbitro de tercera y este le razonó, que desde donde estaba no podía percatarse de que dio en la pared…La jugada se quedó out…Cuando fui con Eduardo Núñez a visitar a Virgilio en su hogar en Navarrete, le narré el episodio y me dijo que se recordaba perfectamente…Por hoy, out 27.