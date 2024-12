Tuto Tavárez

Héctor “Cigarro” Díaz fue un virtuoso boxeador de esa gran cantera que salió del ensanche Bermúdez.

El púgil tenía una gran ventaja contra sus rivales de las 105 libras, ya que era espigado y no importaba lo que comiera, no aumentaba de peso.

“Su estatura, la agilidad de sus movimientos laterales y el hecho de ser zurdo, lo ayudó para derrotar a varios cubanos que enfrentó”, afirma Miguel Martínez, presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago.

El Cigarro peleaba casi semanalmente, cuando Santiago era la meca del boxeo amateur y eso lo llevó a realizar 118 combates, de los cuales ganó 108 y solo perdió 10.

A nivel internacional también Díaz enseñó su clase de buen boxeador, colgándose medallas en varias citas foráneas.

Sus puños lo llevaron al Torneo Mundial de Reno, Nevada, en Las Vegas, Estados Unidos.

“Héctor Díaz fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos”, afirmó el ingeniero Bienvenido Solano, quien sostuvo que tuvo una carrera meritoria.

Fue medallista en eventos de gran calibre, como la Copa Giraldo Córdova Cardín, en Cuba y Batalla de Carabobo, en Venezuela.

En la Copa Independencia de Boxeo, que se celebra en Santiago, logró colgarse varias veces la medalla de oro del peso minimosca.

Dio un tropiezo fuera de los cuadriláteros, que opacó su brillante carrera de boxeador, pero está recuperado desde hace varios años, traspasando sus conocimientos a niños y jóvenes, labor que hace en bajo perfil.

En su cuartel de entrenamientos, el Cigarro fue visitado por el entrenador de béisbol William Valdez, quien con las guardias el alto nos aportó la foto.

Desde su retiro, en 1996, el Cigarro, Cigarrito en diminutivo como le dicen de cariño lo más cercanos, lucha por conseguir una pensión.

Ahora, que están de moda los clubes y salones para fumadores de cigarros, quizás aparezca alguien que encienda el apagado Cigarrito, ya sea con una pensión o ingresándolo al PARNI.

