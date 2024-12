Tuto Tavárez

Soto: Sitio poblado de árboles y arbustos. De latín Saltus “bosque, selva”.

*

A esa definición de la RAE, agréguele y muchas hojas verdes, que se cambian al 60 por 1.

*

Apenas estamos comenzando con “el susto de Soto”, faltan muchos capítulos a esta novela.

*

Hasta ahora, todo lo que ha hecho Juan Soto está por encima de las exigencias a un jugador de pelota.

*

Con el contrato que acaba de firmar, 765 millones de dólares con los Mets de New York, cambia el parecer.

*

Ahora, cuando Soto dispare 50 jonrones, dirán que es poco, que con ese contrato debe pegar 60 y si dispara 60 no es suficiente, con 765 millones de dólares tiene que conectar 70 y así sucesivamente.

*

Eso se aplica también a los hits conectados, ninguna cifra será suficiente, igual que carreras impulsadas, anotadas y otros departamentos.

*

Si Soto acaba con todos los lanzadores de Grandes Ligas, pero los Mets de New York no son campeones, ahí vendrá la queja, pero no le dio un título.

*

No quisiéramos tener que decir esas cosas con esa crudeza, pero es la realidad de los seres humanos.

*

El fin de semana fue de muchos millones para algunos peloteros dominicanos, porque a los 765 de Soto, se suman los 168 de Willy Adames, van 933 de los verdes.

*

Súmele a esos 933 millones, 67 de Luis Severino y van 1,000 y 8,5 de Gary Sánchez totalizan 1,008.5 de monedas con Lincoln.

*

Ah, también, en el fin de semana, miles de dominicanos recibieron bonos por 1,500 duartes.

*

Es que nos gusta contar dinero ajeno.

*

SQUEEZE PLAY: El Discóbolo perteneciente al periodo clásico del arte griego, es una maravillosa estatua que representa un atleta inclinado en el momento en que se dispone a lanzar un disco. El original en bronce no se ha conseguido, pero en cambio, existen numerosas copias romanas. Quien lo creó fue Mirón, a menudo se le llama el “Discóbolo de Mirón”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Amaury Caba, hijo de la leyenda del baloncesto José Caba, corrió el Maratón de California…Amaury no solo corrió sino que completó los 42 kilómetros y 195 metros en 3 horas y 16 minutos…Creo que José Miguel Minier no pudo ir porque su fotógrafo estelar, Leo Sánchez estaba ocupado…Terminó sin brillo la Serie de Titanes en Puerto Rico…Los mismos beneficiarios se encargaron de empañar el evento…Solo vamos agregar lo que dijo Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO)…”Muchos chismes. Dimes y diretes, solo porque hay muchos dinero y le están haciendo daños al evento”…Este martes al mediodía será el “Pitazo Final” con la premiación de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF)…Con Dios delante, allá estaremos…El lunes por la tarde llegó la invitación para una rueda de prensa en la alcaldía de Santiago, este martes a las 10:00 de la mañana…Ahí, la Asociación de Baloncesto de Santiago, presentará el Comité Organizador del próximo torneo superior…Pero hace una semana que nos invitaron al Pitazo Final en Santo Domingo…Pero nada, una golondrina no hace verano…Cienfuegos y Tamboril dividieron los dos primeros partidos de la final del béisbol amateur de Santiago…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en 1934, Japón declaró la raza de perros Kai, Monumento Natural…Por hoy, out 27.