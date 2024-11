Tuto Távarez

…Y todos fuimos Miguel Tejada y cargamos el 4 en nuestras espaldas.

*

Así fue el retiro el pasado sábado, del dorsal 4 que vistió Miguel Tejada, en su brillante carrera con las Águilas Cibaeñas.

*

No le dieron nada que no se ganara, en Miguel no había solo un color, el amarillo, también azul, rojos y blanco, de la bandera nacional.

*

Porque fue en su momento el “Pelotero de la Patria”, el que siempre dijo sí al llamado de la Nación.

*

Chilote Llenas, Alberto Castillo, Bartolo Colón, Fernando Hernández, Héctor Luna, Luis Polonia, Tony Batista, Rafael Furcal, Julián Tavárez, Tijei Peña, Ricardo Nanita, Ángel Castro, dejaron los números que llevaron en sus espaldas, para lucir con orgullo el 4 de Miguel.

*

Kevin Cabral leyó una magistral semblanza, para no dejar dudas de la grandeza de Miguel Tejada.

*

Su entrada en una guagua, decorada con los símbolos de las Águilas y el número 4 fue genial, donde esta vez no llevaba peloteros, sino familiares y autoridades de su Baní.

*

El presidente de las Águilas, Víctor García Sued, hizo una certera apología del ícono aguilucho.

*

Hablando con el corazón, Alberto Castillo expuso la clase de jugador que era Miguel, excelente ser humano y su compadre.

*

Tejada, demostró que es un hombre agradecido, recordando a figuras como Tito Hernández, que le dio su primer chance, a Chilote Llenas y Tony Peña por sus concejos.

*

El homenajeado recordó a la familia Sánchez Correa, indicando que le enseñaron a ganar. Nos consta lo que venía haciendo Carlitos Sánchez para este reconocimiento.

*

A Víctor García Sued, Kristen Castro, Juan Álvarez Piola, José Augusto Vega Imbert y todo el Consejo Directivo.

*

Entonces, su garganta se ahogó, las lágrimas rodaron por su rostro, para unirse con un calabobos que caí en ese momento en el estadio Cibao.

*

Y fue así, como el 23 de noviembre de 2024, será recordado como el día que todos fuimos Miguel Tejada.

*

SQUEEZE PLAY: Archidiácono o Arcediano era el diácono principal de una catedral…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Lo único que Miguel Tejada no logrará en su carrera, es que Consuegra le ceda la presidencia ni interinamente…Gerson Garabito debiera tomar un par de prácticas con José Valverde, para ver por qué el ‘Esfínter” no está cayendo de strike…Cibao FC sale este lunes para Jamaica…El martes jugará el juego de ida con Cavalier FC en la final de la Copa del Caribe Concacaf…El 3 de diciembre los esperamos aquí…Este lunes es la rueda de prensa de la Copa Independencia de Boxeo…Será a las 11:00 de la mañana en UTESA…De ahí para el Águila de la Semana en Hodelpa Gran Almirante…Chino Suazo ya se está restableciendo en su hogar…El hombre es duro y va a quedar nuevecito…Por cierto, el tiempo que duró en el hospital en Orlando, el Chino Suazo estuvo siguiendo las Águilas y me dijo, ¡Qué buen pelotero es JC Escarra!…Caramba, murió Rico Carty…Los peloteros gritan un strike, Rico le daba 2 al pitcher…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, según el mito griego, en el primero de los 12 trabajos que impuso Euristeo a Heracles (Hércules) mató el León de Nemea…Por hoy, out 27.