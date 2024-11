Segunda parte de la propuesta del coleguita Rafael Baldayac para que Águilas reconozcan a Adrian Beltré.

El actual capataz de las Águilas tiene él números suficientes para ser electo, inclusive en su primera oportunidad al Salón de la Fama de Cooperstown. Jugó 19 años en Grandes Ligas, entre 2004-2022, siempre y únicamente con los Cardenales de San Luis.

Molina tuvo buen promedio de bateo de .277 con 176 jonrones, 1022 empujadas y 2168 hits… Su valor crece con 9 guantes de oro, siempre fue un maestro de la defensa, y tuvo 9 juegos de estrellas.

El antiguo cátcher boricua se uniría a un connotado grupo de seis beisbolistas que reposan en la inmortalidad del Salón de la Fama de Cooperstown, por su excelsa calidad en los diamantes de Grandes Ligas y en las Ligas Negras, que han jugado o dirigido para el equipo de las Águilas Cibaeñas en la pelota dominicana.

Tres norteamericanos, dos cubanos y un dominicano que defendieron los colores de las Águilas Cibaeñas en su paso por la Lidom, hoy tienen su nombre inscrito en el templo que reconoce el legado de las máximas estrellas que han desfilado por el mejor beisbol del mundo.

Esta prestigiosa lista de luminarias la inicia el legendario lanzador nativo de Cuba, Martin Dihigo, (HOF 1977), quien fue manager-jugador de las Águilas Cibaeñas en famoso campeonato de 1937 y dirigente del conjunto aguilucho en 1951 al reanudarse el beisbol profesional en la República Dominicana.

Sugiera Baldayac que para el homenaje a Beltré se debería invitar a Tony Peña y Winston Llenas a acompañarlo a Beltré en la ceremonia en el Estadio Cibao durante un partido de la actual temporada 2024-25.

Una manera de resaltar que Beltré es el único pelotero en la historia de la franquicia aguilucha en disparar cifra doble de jonrones y estafarse al menos diez almohadillas en una temporada.

Equipo ese año bajo la dirección de Tony Peña, que había ganado tres coronas consecutivas en la liga, teniendo a Winston Llena como presidente y gerente general del club.

En la campaña regular con las Águilas agotó 226 turnos oficiales, disparó 68 hits, de ellos 10 cuadrangulares, 9 dobles, con 39 carreras impulsadas, 17 bases robadas y promedio de bateo 301 actuando en 58 partidos con los entonces tricampeones nacionales.

Estuvo entre los líderes de cada uno de los departamentos ofensivos de la liga, convirtiéndose además, con su 10 jonrones, en el quinto dominicano en general y tercer aguilucho, de este reducido grupo, en registrar la hazaña en el beisbol invernal dominicano.

En ese entonces se convirtió en el más joven (un año menos que Winston -Chilote – Llenas, presidente en ese entonces del equipo aguilucho) en despachar al menos 10 cuadrangulares en una campaña de la pelota criolla.

Chilote Llenas (Águilas Cibaeñas), fue el primer criollo en la Lidom en hacerlo, pegando 10 jonrones con 22 años en 1966-67.

George Bell (Azucareros del Este) fletó 10 vuelacercas con 23 años en 1983-84; Domingo Martínez (Águilas Cibaeñas) disparó 11 cuadrangulares con 28 años en 1994-95, y Freddy García (Leones del Escogido) sus 14 bambinazos con 26 años en 1998-99.

SQUEEZE PLAY: Me voy a dar un bombito…En la columna del 29 de octubre escribimos…Zoilo Almonte es uno de los mejores peloteros de Lidom…Las Águilas cambiaron a Zoilo por Aderlín Rodríguez… ¿Quién ganó?…El tiempo dirá…Lo que no entendemos es porque Aderlín no juega en un equipo que ha tenido problemas ofensivos…Aderlín es un bateador de Lidom…No le quité ni agregué ni una coma…Despertó el scout… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Me dice “Mi bola de Cristal Empañada”, que debo terminar…Por hoy, out 27.