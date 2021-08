Ocon: “Primera victoria desde el regreso de Renault. Es increíble. Hemos vivido momentos complicados esta temporada y los hemos superado. Gracias también a Fernando por esa dura batalla con Hamilton. Es increíble trabajar con él.

¡Fantástica victoria de Ocon! ¡Todo el público ovaciona al francés!

Por CHRISTIAN REDONDO

Vettel y Hamilton completan el podio. Sainz cuarto y Alonso quinto.

Alonso se pone a la par de Ocon para felicitarle y el francés se lo devuelve señalándole con el dedo. Sabe que sin la defensa del español con Hamilton, Ocon no habría podido ganar esta carrera.Vuelta70

Vuelta rápida de Gasly. El francés le quita el punto de la vuelta rápida a Hamilton.

¡VICTORIA PARA ESTEBAN OCON! ¡PRIMERA VICTORIA DEL PILOTO FRANCÉS Y DEL EQUIPO ALPINE!

Vuelta68

¡ALONSO ATACA A SAINZ! ¡MENOS DE UN SEGUNDO ENTRE LOS DOS!

Vuelta67

¡LO TIENE! ¡HAMILTON PASA A SAINZ APROVECHANDO UN DOBLADO! ¡SE ESFUMA EL PODIO PARA LOS ESPAÑOLES!

Vuelta66

¡Hamilton se va con todo a por Sainz, pero el de Ferrari se defiende gastando toda la batería en las rectas!

Vuelta64′

¡Sigue intentándolo Hamilton y aguantando Alonso!

LAP 65/70 Two of the greatest of all time, wheel-to-wheel, lap-after-lap Hamilton FINALLY gets past Alonso for P4! #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/v7roMkI0je

Vuelta63′

¡Vettel se pone a distancia de DRS con Ocon por la victoria!

Vuelta62

¡Hamilton ataca de nuevo a Fernando! ¡Apuró la frenada en la recta, después lo intentó por fuera y en la curva tres han llegado a tocarse!

Vuelta61

Verstappen consigue adelantar finalmente a Ricciardo y se coloca décimo.Vuelta60

Hamilton pide algo más de potencia al equipo. Con lo que tiene no se ve capaz de superar a Alonso.

Vuelta59

En cabeza de carrera manda Esteban Ocon con 1.3 segundos de ventaja sobre Sebastian Vettel.Vuelta58

Informan por radio a Sainz de que Alonso está defendiendo la posición con Hamilton. La diferencia entre españoles es de 1.5.

Vuelta57

¡NO PUEDE HAMILTON CON ALONSO! ¡CUÁNTO TIEMPO LLEVÁBAMOS SIN VER ESTO!

Vuelta56

Hamilton se prepara el adelantamiento. Coge un poco de aire limpio respecto a Alonso y esperará a la próxima vuelta.

Vuelta55

¡SE HAN TOCADO HAMILTON Y ALONSO! ¡HAMILTON LLEGABA MUY RÁPIDO, PERO ALONSO LE HA CERRADO HASTA TRES VECES Y EL INGLÉS NO HA PODIDO CON ÉL!

54

¡YA HA LLEGADO HAMILTON! ¡El piloto de Mercedes se encuentra a poco más de un segundo de Alonso!

Vuelta53

¡Le cierra la puerta Sainz a Alonso! ¡El asturiano se mueva a un lado y al otro mientras que Hamilton asoma por detrás!

Vuelta52

¡Seis décimas entre Sainz y Alonso!Vuelta51

Alonso sigue bajando la distancia con Sainz. El piloto de Alpine está ya a 1-1 del Ferrari. Hamilton recorta por detrás casi 2 segundos por vuelta.

Vuelta50′

¡Vettel vuelve a poner a prueba a Ocon! ¡Qué lucha estamos viviendo!Vuelta49′

¡VETTEL LE HA METIDO EL COCHE A OCON APROVECHANDO LOS DOBLADOS! ¡OCON LE HA CERRADO MUY BIEN LA PUERTA!

Vuelta48

¡HAMILTON ENTRA EN BOXES! ¡SALE QUINTO, POR DELANTE DE TSUNODA!Vuelta47

¡VUELTA RÁPIDA DE ALONSO! ¡CÓMO ESTÁ EL ASTURIANO!Vuelta46

¡ALONSO, A 4.2 DE HAMILTON! ¡EL BICAMPEÓN QUIERE VOLVER AL PODIO SIETE AÑOS DESPUÉS!

Vuelta45

Hamilton se pasa de frenada en la recta y no puede con Sainz.Vuelta44

Hamilton ha avisado a su ingeniero de que no cree que pueda aguantar con esas ruedas hasta el final. Carlos también ha transmitido al muro de Ferrari lo mismo sobre Hamilton.

Vuelta43

Alonso se encuentra a seis segundos de Hamilton y es el más rápido. La predicción dice que en ocho vueltas le cogerá.Vuelta42

¡VUELTA RÁPIDA DE CARRERA DE FERNANDO ALONSO! ¡EL BICAMPEÓN VA CON TODO A POR EL CUARTO PUESTO DE HAMILTON!

Vuelta41

Gasly adelanta a Latifi y se coloca séptimo, justo por detrás de Tsunoda.Vuelta40′

¡ENTRA FERNANDO A BOXES! ¡2.5 SEGUNDOS DE PARADA! ¡AHORA, A POR HAMILTON!Vuelta39

¡Vettel le enseña el morro a Ocon, pero no consigue adelantare! ¡Cómo está la carrera!

Vuelta38

¡GRAN PARADA DE OCON! ¡SALE POR DELANTE DE SEBASTIAN VETTEL POR MUY POCO! ¡LIDERA LA CARRERA FERNANDO ALONSO!Vuelta37

El piloto alemán sale con 5.8 segundos de ventaja sobre Sainz en tercera posición.Vuelta36

¡VETTEL ENTRA EN BOXES!

Vuelta35

Hamilton va vuelta rápida tras vuelta rápida a por Sainz. Lo tiene a dos segundos. Alonso continúa sin parar en boxes.Vuelta34

Russell deja un adelantamiento para la galería por fuera de la curva 2 y metiéndose por el interior de la tres a Mick Schumacher, que se ha defendido con el cuchillo entre los dientes.

Vuelta33

¡Sainz ha entrado en boxes y ha salido delante de Hamilton! ¡Bien hecho! ¡El piloto de Ferrari pone el compuesto duro!

Vuelta32

Ocon, Vettel, Sainz, Alonso, Tsunoda, Hamilton, Latifi, Gasly, Mick Schumacher y Russell completan el top-10.

Vuelta27

¡HAMILTON PASA A LATIFI Y VA A POR TSUNODA! ¡EL HEPTACAMPEÓN SE SUMA A LA LUCHA POR EL PODIO!

Vuelta26

¡Sainz está jugándose el podio! Ahora mismo si para le habría ganado posición a Latifi y a Tsunoda. Alonso también está rodando muy rápido detrás del madrileño.

Vuelta25

¡Vuelta rápida de Hamilton! ¡1.20.6!24

¡Sainz está volando con aire limpio! Ahora que han parado Latifi y Tsunoda, el madrileño está rodando 1.2 segundos más rápido que Ocon.

Vuelta23

Para Tsunoda y sale por delante de Lewis Hamilton y Mick Schumacher.Vuelta22

Veremos a ver qué deciden los pilotos de delante. Si paran podrían ser superados por Hamilton.

Vuelta21

¡ESPECTACULAR JUGADA DE MERCEDES! ¡HAMILTON HA CONSEGUIDO PASAR A RICCIARDO Y VERSTAPPEN!Vuelta20

Verstappen aprieta y se le ve en la cámara subjetiva pelearse con su monoplaza.Vuelta19

¡HAMILTON ENTRA A BOXES! El británico intentará hacerle un undercut a Verstappen.

Vuelta17

Vuelta rápida de Hamilton. El campeón se encuentra desesperado en los puestos de atrás.Vuelta16

Comienzan las paradas. Entra Raikkonen y cumple con un Stop and go. Hamilton pasa a Mick Schumacher y es 11º.15′

Gasly pasa a Mick Schumacher. Se coloca detrás de Verstappen.

Vuelta14′

¡VERSTAPPEN SE SALE POR FUERA, REGRESA A PISTA Y SE TOCA CON MICK SCHUMACHER! ¡PASA FINALMENTE EL HOLANDÉS!13

¡HAMILTON APRIETA A GASLY Y EL FRANCÉS LE CIERRA EL INTERIOR! ¡NO PUEDE CON EL ALPHA TAURI!

Vuelta12

Ocon lidera con algo más de un segundo de ventaja sobre Vettel. Sainz y Alonso continúan clasificados quinto y sexto respectivamente.

Vuelta11

Latifi está haciendo de tapón a todos los que van detrás. El canadiense es tercero y Tsunoda no consigue pasarle.Vuelta9

Vuelta8

Carlos Sainz está a menos de un segundo de Tsunoda. La siguiente vuelta ya tendrá DRS. Alonso está a 1.7 del madrileño.Vuelta7

Verstappen ha adelantado ya dos posiciones. Hamilton le ha quitado la vuelta rápida a Ocon, pero continúa último.

Vuelta7

¡Vuelta rápida de Esteban Ocon! ¡Qué oportunidad tiene el francés!Vuelta6

Ocon, Vettel, Latifi, Tsunoda, Sainz, Alonso, Russell, Raikkonen, Ricciardo y Mick Schumacher completan el top-10.

Vuelta6

Alonso perdió dos puestos en el cambio de rueda, pero los ha recuperado adelantando a Raikkonen y Russell. Ocon lidera la carrera tras la parada de Hamilton. ¡EL HEPTACAMPEÓN ES ÚLTIMO!

5

4

Hamilton ha iniciado sólo la carrera cuando estaba el resto cambiando ruedas en el pit lane. ¡UNA IMAGEN HISTÓRICA!

Pérez, Bottas, Leclerc y Stroll son baja definitivamente. Queda por ver si Verstappen puede regresar a la carrera.

¡CARLOS SAINZ HA HECHO UNA DE LAS SALIDAS DEL AÑO! ¡EL PILOTO DE FERRARI ERA CUARTO CUANDO DIRECCIÓN DE CARRERA HA DECIDIDO SACAR BANDERA ROJA! ¡SALÍA 15º!

Vuelta3

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 1/70)



Bottas gets a slow start and rear-ends Norris at Turn 1, who then cannons into Verstappen



Bottas, Leclerc, Perez and Stroll are out#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/VwFEolQx1R