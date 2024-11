Tuto Tavárez

El coleguita Rafael Baldayac nos envía una propuesta para que las Águilas Cibaeñas honren Adrian Beltré. Veamos sus razones en esta primera entrega.

Una gran oportunidad se la presentado a la directiva de las Águilas Cibaeñas de rendir un merecido homenaje de reconocimiento al antiguo estelar antesalista Adrián Beltré (Hall Of Fame 2024), quien se convirtió en el primer dominicano en jugar para esta franquicia con un lugar reservado en el templo de los inmortales de Cooperstown.

La proposición la hace el historiador deportivo Rafael Baldayac al recordar que el antesalista dominicano tuvo la mejor temporada de su carrera en la liga dominicana jugando para escuadra amarilla en la temporada 1998-99.

Señala que de los miles de jugadores que se han puesto la camiseta de los 22 veces campeones de la pelota nativa, Adrián Beltré es la primera leyenda, de cinco nacidos en Quisqueya, con placa Cooperstown.

“Honrar a Beltré llevaría a los fanáticos aguiluchos a recordar una de las campañas más extraordinaria que ha tenido un jugador en la Lidom, ganando el premio de Jugador Más Valioso del torneo 1998-99”, rememora el periodista Rafael Baldayac, miembro del staff de prensa de las Águilas Cibaeñas.

El nativo de Santo Domingo en la Serie Regular bateo para .301 de promedio, pegó 10 jonrones con 37 carreras impulsadas números con los que obtuvo el máximo galardón de la Lidom.

Agrega que el joven antesalista aguilucho, con apenas 20 años de edad, y quien venía de su primera temporada en las mayores con los actuales campeones mundiales, Dodgers de Los Ángeles, se convirtió en el primer y único jugador en la historia de la franquicia cibaeñas con 10 jonrones y 10 bases robadas.

“Un dato interesante es que en esa temporada otoño invernal 1998-99, dedicada In Memoriam a Francisco Acevedo Gautier, Beltré logró la hazaña de ser el jugador más joven en la historia de Lidom en despachar diez cuadrangulares en una estación”, significó Baldayac.

Las Águilas dicho sea de paso tienen actualmente como dirigente al boricua Yadier Molina, un fuerte candidato a ingresar al nicho de los inmortales del beisbol de Grandes Ligas cuando le toque su elección en 2028.

Apunta que sería un merecido homenaje que las Águilas le harían a Beltré, invitando incluso a realizar el lanzamiento de la primera bola que podría ser reciba por el manager aguilucho, un ex receptor que gano nueve guante de oro en las mayores.

SQUEEZE PLAY: Emú es una gran ave, aunque no es voladora debido a su gran peso, pero puede correr y trotar hasta alcanzar unos 50 kilómetros por hora…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Dice que los juegos de los Gigantes del Cibao se escuchan hasta en la Luna…Mendy López sigue siendo un genio en las narraciones de radio…El martes salimos antes de terminar el partido del estadio Cibao…Iba escuchando a Mendy, Elías Wehbe y Rubén Santana…Al viejito de Pimentel se le ocurrió una genialidad…Entraron los jugadores del cuadro, el cátcher y el manager hablar con el pitcher de los Leones…¿Saben lo que se le ocurrió decir a Mendy?…”Hay un teteo rojo en el montículo”…eso estuvo genial y es suyo…Teteo rojo, azul, amarillo, verde, vinotinto y mamey…Lupe Álvarez nos da la buena noticia, de que la llamó Héctor de Padua y la van a exaltar al Salón de la Fama de Santiago…Nos dijo que el 8, por lo que deducimos será de diciembre…Qué bueno que el Salón de la Fama de Santiago se ponga la pila, hay decenas de atletas esperando…Aridio De los Santos (De los últimos días), nos envío una nota sobre Lupe Álvarez, que no queremos mutilar…Vamos a ver si nos autoriza publicarla tal cual…Sonó la “Trumpeta” en los Estados Unidos…El exboxeador Carlos “Chinito” Peralta, mejor conocido como el “Donald Trump Típico” en la música, está celebrando…Jesús Mata estuvo de cumpleaños…Se lo celebramos en el Palco de Prensa con un cerdo asado y una condición que aceptó…Ya no se llamará Jesús Mata, sino Jesús Salva…Carlos De San Juan va para Cuba…Su sueño es ir donde juegan los Industriales, su equipo de béisbol…Héctor Cepín es de Ciego de Ávila…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la mayoría de los planetas del Sistema Solar, toman sus nombres de dioses de la mitología romana…Por hoy, out 27.