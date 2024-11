Tuto Távarez

Teníamos una deuda pendiente con los saques más potentes en el tenis femenino y vamos a pagar.

*

Que mujeres envíen pelotas a más de 200 km/h, se considera una proeza, ya que son misiles que atraviesan la cancha.

*

La WTA no acredita los saques que se producen en torneos menores o en los que no es confiable el método de medición.

*

En 2018 en el Open de Hungría, la jugadora Georgina García Pérez, logró un saque a 220 km/h, pero no es computado como un registro oficial.

*

Veamos el top 10 de los saques femeninos más potentes en el tenis.

*

1: Sabine Lisicki: Tiene el récord del saque de mayor fuerza con una velocidad de 210,8 km/h, proeza lograda por la serbia en 2014.

*

2: Hay tres jugadoras que comparten la segunda posición, ya que pusieron a volar la pelota a la misma velocidad, se trata de Venus Williams, Ajla Tomljanovic y Alycia Parks con 207,6 km/h.

*

5: No muy lejos de esa trilogía donde está su hermana, figura Serena Williams, quien puso una pelota sobre la red a 107 km/h. Que es récord femenino en un Grand Slam.

*

6: El sexto puesto corresponde a otra estadounidense en Coco Gauff, quien hizo un saque a 206 km/h.

*

7: En el séptimo peldaño se ubica Naomi Osaka, una jugadora de color de Japón, que puso un bombazo a 205 km/h.

*

8: La octava posición también tiene un empate que comparten la rusa Liudmila Samsonova y la alemana Julia Gorges, quien coincidieron con saque a 203 km/h.

*

10: Finalmente, el puesto 10 pertenece a la holandesa Brenda Schultz-McCarthy, ya retirada y quien realizó un saque a 202,7 km/h.

*

Recordamos cuando hacíamos pinitos en la crónica deportiva, había una jugadora en Santiago, con grandes condiciones para jugar al tenis.

*

Nos referimos a Madeline Morel, quien misteriosamente dejó de jugar, a pesar del gran potencial que tenía.

*

SQUEEZE PLAY: Batman, igual que el hombre murciélago, es el nombre de una provincia en Turquía… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Hablando de féminas, ¡Qué line up! Ha tenido Laura Bonelly en sus primeros programas Más que pelota…Manny Ramírez, Miguel Tejada, Jean Segura y Albert Pujols…No solo es sal, también sazón…España no pudo retener el título de campeón en el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17…Hay que reconocer que ese país está pasando un mal momento con las inundaciones y de seguro fue una distracción…Hay que felicitar a las campeonas de Corea del Norte…También las muchachas de República Dominicana que hicieron tremendo trabajo…A la vicepresidente Raquel Peña, clave en el montaje…El alcalde Ulises Rodríguez, quien se ganó Balón de Oro en Santiago…El ingeniero Manuel Estrella, sin dudas, la estrella que más brilla en el fútbol…Jorge Rolando Bauger, hombre de fútbol, ya puso el arbolito de navidad en su hogar…¿Estuve en su casa?…No lo vi en un zoom en La Hora del Deporte, de Héctor Cruz…Sobre jugar la Serie de Titanes en Filadelfia, nos dice Rosa Fenton, que viven en Brooklyn,: “Muy buena idea, solo hay que tomar la North East”…El Pachá también aprueba la idea y la califica de excelente…Se la envió a Félix Cabrera…¿Qué dice don Vitelio Mejía?…Si para ser inmortal del deporte es requisito haber sido selección nacional, mañana vamos publicar un trabajo de Lupe Álvarez que hicimos hace un tiempo…Tengo el radio dañado, pero no me pierdo el Campamento de la Salsa con el Cafre, porque los vecinos lo escuchan tan alto, que lo oigo clarito en mi casa…El fin de semana me di banquete con la serie “Remontar el Vuelo” en Neflix…Trata sobre la hazaña de los Medias Rojas de Boston en 2004…Además de David Ortiz, Pedro Martínez y Manny Ramírez, salen ARod, Enrique Wilson y Miguel Tejada…Ah, y Bob Roberts el manager de los Dodgers era jugador de Boston, hace 20 años…Lo recomiendo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que San Antonio De Padua es el Patrón de los albañiles y la construcción…Por hoy, out 27.