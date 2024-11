Tuto Távarez

La Serie de Titanes es un gran evento, principalmente, para los dominicanos que residen en la ciudad de Nueva York y zonas cercanas.

Llevarla lejos de ahí, es una aventura, por las grandes distancias que tendrían que desplazarse.

Por eso, no nos gusta el hecho de que se vaya a jugar en Puerto Rico, los días 7 y 8 de diciembre.

De hecho, los boricuas están haciendo “bembitas”, porque ese fin de semana, tienen el Juego de Estrellas en el estadio Hiram Bithorn.

¿Qué quita que la indignación de los boricuas, los lleve a boicotear el evento? Porque han criticado que Yadier Molina iría con las Águilas Cibaeñas, cuando el Juego de Estrellas de la Liga Roberto Clemente, lo indicaron con tiempo en el calendario.

Tampoco, nos parece que muchos dominicanos de Nueva York y alrededores, se animen a ir a Puerto Rico.

Quizás, y aquí está el corazón de nuestro comentario, la solución sea una ciudad cercana a Nueva York, como lo es Filadelfia.

Los dominicanos irían en chorrera hacia la ciudad de la Constitución de los Estados Unidos.

Estamos hablando de una hora y 38 minutos, en cómodos autobuses o en un rápido tren que cobra 10 dólares y hasta pueden tomarse una foto con la estatua de Rocky

Otros podrían irse en grupos en sus propios vehículos o en taxis que los llevan de New York a Filadelfia, a buenos precios.

Hay otras opciones, como Washington y Boston, pero están un poco más alejados de la “Ciudad que no duerme”.

Son opciones que lo organizadores de la Serie de Titanes deben tener debajo de las mangas, para evitar sobresalto en el futuro.

SQUEEZE PLAY: “Hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos”, Roger Clemens…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Cuando Leo Sánchez, José Miguel Minier, Martín Rivas y José Clase viajan de New York a Filadelfia, alquilan un carro y salen baratísimo…Ah, me dice Leo Sánchez que en Filadelfia hay muchísimos aguiluchos y liceístas…”Es un crimen que Johnny Olivo no sea inmortal del deporte dominicano”, Cheo Pérez…Atención ingeniero Pichardo, nos dice su tocayo de profesión Guillermo Ottenwalder, que para ser inmortal del deporte solo debe ser Selección Nacional…No tiene que ver el tiempo…Ya sea en Panamericanos, Centroamericanos o Mundiales…Y naturalmente, haber sobresalido en el país y tener una conducta ejemplar…¿Qué le pasó a Kalimán y los defensas de Moca FC en Jamaica?…Siete goles en un partido, es demasiado…Bueno, los aurinegros ahora a ganarle a Real Hope para clasificar a la Copa de Campeones…El hermano Alfredo “Pinky” Martínez es un coleccionista de postalitas…Nos envió parte de su colección y hay valiosas de Juan Marichal, César Cedeño, Cesarín Gerónimo, Felipe y Matty Alou, Chilote Llenas, Pepe Frías y Teodoro Martínez, entre otros…También, Miguel Capellán (Bomberito) nos dice que tiene una gran colección…Tiene una de Paul Molitor que le interesa a Elías Wehbe…Hay que hacer una feria para que coleccionistas se junten a intercambiar y vender…Max Medina viene desde New York…Y no he dicho, que mi hijo mayor, Joan Daniel también tiene muchas postales…Las lluvias fueron tan constante el viernes, que no permitieron que se iniciara la final del Baloncesto de Tamboril y se inaugurara el softbol molinete…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Ronaldo Nazario exfutbolista brasileño, es el presidente y mayor accionista del Real Valladolid Club de Fútbol…Por hoy, out 27.