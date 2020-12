Por Tuto Tavárez

La prolongación del torneo de béisbol profesional puede ser un arma de doble filo, porque puede ser bueno o puede ser malo.

*

Ofrece oportunidad a jugadores que están fuera del evento, ponerse en forma y entrar a juego.

*

Los dos ejemplos más ilustrativos son Robinson Canó y Fernando Tatis Jr., quienes desde el domingo forman combinación con las Estrellas de Oriente.

*

Pero siempre está latente para esta época, la posibilidad de que jugadores sean detenidos, hechos que hemos visto todos los años.

*

Hay equipo de Grandes Ligas que dicen a sus jugadores, ya que por ahí vienen los entrenamientos de Grandes Ligas y ponen un “stop”.

*

Otros se van a las ligas asiáticas, quienes no dan treguas a los jugadores y ahí está el caso de Ronny Rodríguez.

*

Lidom y el doctor Vitelio Mejía han sabido sortear el complicado campeonato 2020, crucemos los dedos para que termine bien.

*

Muy creativos los jugadores de los equipos después de cada victoria, con coreografías que implementan en el club house.

*

El merengue de Johnny Ventura, mejor del año, se aplica ahora en la pelota, cuando eliminan un equipo, ya se lo cantaron a los Tigres del Licey ¡Se van!

*

En la próxima estación se lo cantarán a Estrellas o Leones, si es a los rojos sería interesante, porque es el equipo del Caballo Ventura.

*

SQUEEZE PLAY: La primera tarjeta Christmas se imprimió en 1843, es decir, hace 177 años…Ernesto Rosario recuerda que en Santiago hay una Asociación de Árbitros y Anotadores…No le llegó nada del Gobio…Atención Santana Martínez, ahora si cabe la frase: “El que da foul en esta liga, es champion bate”…Agradezco las tarjetas digitales de Cristóbal Marte a nombre de Norceca…También de la Federación Dominicana de Golf…Sobre el caso de las mujeres en el softbol, recibo una opinión de Miguel López quien presidió la Asociación de Santiago…Me habla de la calidad de Magdalena Sánchez…Si no me falla la memoria creo que a esa le dicen Muñeca y es inmortal…También me recuerda la calidad de Reina Curiel…Me recuerda a Noemí Mendoza, de Batey Uno…Dice que ahí también había una rubia, pero solo recuerda que se llama Marisol…De igual manera, me habla de la calidad, como beisbolista y softbolista de Teresa Santos…Termina Miguel con una jugadores que no hay datos de ella, ya que no se habían inventado los periódicos cuando jugaba, se trata de la querida Ramona Valerio, quien formó parte de las Estrellas Tainas en tiempo del descubrimiento…!A correr los Lakers!…Si doña Florinda vivía en la casa número 14 y la Bruja en el 71, ¿Cómo eran vecinas?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el ilustrador Thomas Nast creó la primera versión de Papá Noel y salió por primera vez en la revista Harper’s Bazaar, a principios del año 1863…Por hoy, out 27.