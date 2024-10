Recientemente recibimos un boletín del Salón de la Fama de Cooperstown, donde habla del valor de la Baseball Card (Postalitas) de jugadores novatos en Grandes Ligas.

En Estados Unidos hay miles de personas que son aficionadas a este entretenimiento, que muchas veces alcanza rango de negocio.

En Santiago conocemos algunas personas que coleccionan o coleccionaban Baseball Cards, como Sócrates Polanco, Negro Veras, Max Medina y el fallecido Félix Bruno.

Nos comunicamos con Max Medina y nos dio una cátedra de las cosas que hacen valiosa una Baseball Card y como puede ir aumentando o disminuyendo su valor, de acuerdo a la carrera del jugador.

Son muchos los factores que determinan, como el número, es decir, no es lo mismo una postal de una tirada de 5 que de 100, el color del borde, las condiciones en que se encuentre y sobretodo la exclusividad.

Medina nos envió una postal de Tetelo Vargas cuando jugaba en Puerto Rico, que es apetecida, porque es escasa y hay pocos ejemplares originales.

Varias empresas fabrican las postales donde se encuentran Topps, que hace la línea Bowman, Trading Cards y Panini, que es una de la más joven.

Pero, no solo es Baseball Cards, también hace de otros deportes como Basketball Cards, Football Card, Hockey Cards y otros como boxeo y golf.

Medina, de los fundadores del Club Sameji, pero excomulgado, ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Nos envió una belleza de tarjeta sobre Al Horford en su año de novato.

Además de la del Gamo, Tetelo Vargas nos envió a novatos como Bartolo Colón, Pedro Martínez, Michael Jordan, Rafael Palmeiro, Ken Griffey Jr., Manny Ramírez, Cutá Pérez, Mike Witt y Jasson Domínguez.

Pero, la historia más interesante y de lo que hablaremos en la próximo entrega, es Bill Ripken, como siendo un jugador promedio, su postal sea tan valiosa.

Espere y conocerá que la hizo tan valiosa, incluso por encima de su hermano Cal Ripken, quien si fue un súper estrella.

También, hablaremos de los valores actuales de las tarjetas de novatos de los dominicanos, que nos envió el Salón de la Fama de Cooperstown.

