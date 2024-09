Tuto Távarez

La encuesta que publicamos el viernes sobre los 3 mejores equipos de softbol de Santiago provocó un aluvión de comentarios sobre este popular deporte.

*

Eso nos obliga a volver sobre el tema, para completar con las opiniones de nuestros lectores, algunos adornados con comentarios que compartiremos.

*

Chino Arias: Este otrora jugador de softbol entiende que los mejores fueron, Santiago Softball Club, la Cofradía y el equipo de la Base Aérea, que jugaban en la Universidad, Santiago Tennis Club, la Base Aérea y Bella Vista.

*

Rubén Rodríguez: El expelotero profesional, firmado por los Cardenales de San Luis, considera el equipo los 12 en chata y Casino en molinete.

*

Ingeniero Pichardo Mencía: vota por el equipo Peligro Sports, de Napoleón Escobosa, que militó en el Torneo Interempresarial, perdiendo solo dos partidos.

*

Pichí Almonte: “Me siento orgulloso de que mencionen mi equipo, los Jordan de Cibao Travel, delante de todos esos equipos caballetes y de tradición”.

*

Tomás Francisco: Desataca el equipo Mocashoe, el cual jugó con todos los conjuntos fuertes del país y nunca perdía los dos, como era el caso de los Astroboys de Toshiba. Entre los jugadores menciona a Frank Bueno, Monegri Tavárez, Domingo Hernández, Chiqui Fermín, Manuel Peña, Jorge Borbón, Berto Rodríguez, Carlitos Gómez y Julio Francisco, cariñosamente “Pata e’ Palo”.

*

Dimmagio Abreu: El Yankee Clipper entiende que debe diferenciarse los equipos molinete, afueteados o molichata.

*

Arturo Fermín: El estelar lanzador de molinete considera como lo máximo el equipo Casino, que dirigía Ramón Checo.

*

David Muñoz: Un hombre ligado al softbol, sin quitarle mérito a los señalados, entiende que faltó una gran trilogía, Sastrería Yáskara, Punto Creaciones y Francovich.

*

Francisco Santos: El popular Nave los divide entre equipos que pagan y otros que es por jugar y que se mantienen en el tiempo. En su selección de los tradicionales están, Talleres Baro, los Vecinos, Centro Hierro Rafa y un equipo de Tigaiga que tiene 45 años sin pagar.

*

Luis Peralta: Vamos aprovechar el tema para felicitar a ese temido bateador zurdo Luis Peralta, a quien Alexi Belliard le hizo un reconocimiento como leyenda del softbol. Peralta lució una chaqueta con los principales equipos que jugó, donde sobresalen en el frente los Caballos del Cibao y Pollos Cibao.

*

Arnulfo y Jesús: Los Caballos del Cibao eran de Arnulfo Gutiérrez y Pollos Cibao, de Jesús Abreu.

*

SQUEEZE PLAY: El estado del hombre casado con varias mujeres recibe el nombre de de poligonia o poligamia…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El Ministro de Deportes Kelvin Cruz va a ser exitoso en cualquier posición del Estado…Un hombre de Emaús, guiado por Dios, no hay forma de que sus pasos por el Estado no sean bendecidos…El miércoles será el Draft de Novatos…Nos informa Cheo Pérez que falleció de un infarto Rafael Julia, popularmente el Gallo…Fue un gran motocicleta nativo del Ejido…Sedofútbol vence a Bermudas…¿Qué país es ese Sedofútbol?…Debió ganarle a Sebefútbol y no a Bermudas…Entonces, si ganan Las Reinas del Caribe podemos decir que ganó Sedovoleibol…Si esta columna no fuera de deportes nos refiriéramos al drama de los bancos al mediodía…Muchas personas aprovechan la hora del almuerzo para hacer diligencias en los bancos y a esa hora se arma un tremendo tapón, porque de 10 cajeros, 8 se van a comer…Debieran tener un personal especial de 12:00 a 2:00 de la tarde…No podemos decir que todos los bancos, porque no vamos a todos, pero por lo menos el que visitamos, pero nos “Reservamos” el nombre…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, cuando una mujer está casada simultáneamente con dos o más hombres es poliandria…Por hoy, out 27.