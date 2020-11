Por Tuto Tavárez

!Ca-Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!

*

Duele porque era como uno de los colores de nuestra bandera o el escudo mismo.

*

Pero, ya lo dijo el Mesías, quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.

*

Félix Fermín, quien iba a dirigir los Generales de Durango este 2020 en México, fue contratado por el mismo equipo para el 2021.

*

Los uniformes de los equipos de Lidom se están pareciendo a los que usan en la pelota de México.

*

Tienen anuncio por los cuatro costados, es decir, frente, espalda, lateral izquierdo y lateral derecho.

*

Se necesita buscar los emolumentos como sea y esa es una forma, lo que me recuerda un humorista colombiano, que le dicen “El Pájaro”.

*

Cuando “El Pájaro” ve algo así lo justifica diciendo: “Eso no está malo”.

*

Me dice el compañero Sócrates Polanco, que Anthony Gose el lanzador de los Toros del que hablé el martes, debutó en Grandes Ligas como jardinero y ahora es pitcher.

*

Por cierto, me aporta el cronista Félix Disla Gómez, que Cutá Pérez tiró un no hitter que fue anulado, porque solo fueron cinco entradas.

*

Eso ocurrió el 24 de septiembre de 1988 y se enfrentaron los Expos de Montreal y los Filis de Filadelfia.

*

SQUEEZE PLAY: La primera canción digitalizada a MP3 fue “Tom’s Diner” de Suzanne Vega…Voy aprovechar para hacer un comentario sobre la Covid-19…Este es el medio que tengo y ahí va…Ningún país ni gobierno del mundo puede ser culpado de la pandemia…Si la Organización Mundial de la Salud, dijera hoy, que se acabó la pandemia, que se fue como llegó, el mérito no fuera de ningún país ni sus gobernantes…Entonces, ¿por qué hay que ocultar los muertos y contagiados?…No es culpa del gobierno que se mueran mil diario porque la gente no tome las medidas de lugar…Pero, si es culpa del gobierno, que se diga que no está muriendo nadie y quieran que las personas estén trancadas…En el primer mes de la Covid-19, las personas se encerraron voluntariamente, porque estaban mirando la lista de los muertos…Pero, ¿cómo le decimos al pueblo que nadie está muriendo y queremos que se tranquen?…No se detiene el proselitismo y las reuniones masivas y queremos exigirle a Lovera VIP, por poner un ejemplo, que cierre…No osaría decirle al presidente Luis Abinader cómo hacer las cosas, pero si lo que yo haría si fuera presidente, cosa que no va a pasar nunca en la vida…Yo llamara al Ministro de Salud, un gran hombre como el doctor Plutarco Arias y le dijera…Cuando mueran 10, diga que fueron 30 y cuando mueran 30 elévalo a 60…Solo el miedo hace encerrar las personas…Los padres vacunan los niños porque saben que la falta de una vacuna puede causarle la muerte…Espero no lo tomen por el lado político como es costumbre en este bitercio de isla…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la Candelaria es la festividad católica que se celebra para la presentación del Niños Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María…Por hoy, out 27.