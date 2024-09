Tuto Távarez

Hace unos días, encontré reunidos un grupo de softbolistas de Santiago y no quise perder la oportunidad para hacer una encuesta sobre los 3 mejores equipos de Santiago.

Vamos a presentar las respuestas de cada uno de ellos, donde Yiyo Cruz nos sirvió de soporte, no opinaremos, saque usted su conclusión.

Tomás Bonilla: Trúbalos, Piratas Bermúdez y Casino. Guarionex Vásquez: Pastas Princesa, Piratas y Facipago. Otto Cabrera: Piratas, Trúbalos y Pollos Cibao.

Jacobo Cuevas: Trúbalos, Montevideo Bar y Mocashoe. Paverto: Trúbalos, Piratas y Facipago. José Valverde: El lanzador creador del Esfínter estaba leyendo “Un Soldado del Softbol” de Miguel López y señaló, Pollo Licey, Liga los Sapos y Liga de la Comunicación.

Ubaldo Guzmán: El popular Uva se fue por Nín Diplán, Casino y los Trúbalos. Salvador Sánchez: A pesar de ser el patrocinador de los Trúbales de Vitrales del Cibao, también reconoció la calidad del Casino y los Piratas.

Nene Olivares: La trilogía de Nene fue, los Trúbalos, Talleres Baro y Transporte Espinal. Che Ventura: El otrora lanzador de softbol tiene como los tres primeros a Talleres Baro, los Trúbalos y los Vecinos, el equipo de Man Peralta.

Miguel Capellán: El popular Bomberito etiquetó los Trábalos, Piratas y Pollos Cibao. Chilo Paulino: El Ojú mira como los tres primeros a los Trúbalos, Facipago y los Garys de Quilvio Hernández.

Enrique Carrasco: El popular Mary Mar seleccionó a los Trúbalos, Transporte Espinal y Talleres Baro. Daniel Trinidad: indicó a los Trúbalos, Nín Diplán y los Jordan del ensanche Bolívar.

Bienvenido Tavárez: El tocayo de nombre y apellido, además de tremendo lanzador, escogió la trilogía Facipago, los Trúbalos y Piratas Bermúdez.

Zoilo Hernández: En el grupo se encontraba don Zoilo Hernández, padre del formidable lanzador del mismo nombre, pero mocano, a quien preguntamos por los tres mejores equipos de Moca y su selección fue, Moca Softbol Club, Cayetano Germosén y los Fulanos.

Ahí tienen los resultados del escrutinio con una muestra de 16 personas, todas ligadas al softbol. ¿Quién ganó? ¿Cuál se olvidó?

SQUEEZE PLAY: Si alguien viste elegantemente decimos que va de punta en blanco…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Víctor Estrella inmortal del deporte…Muy justa elección…A propósito de Estrella, el alcalde Ulises Rodríguez reconoció los aportes del ingeniero Manuel Estrella para el crecimiento del fútbol…Muy justa mención…Sobre la columna de ayer, nos dice Dimmagio Abreu que vio jugar mucho a Elías en la capital, pero como Elías Olivo, no Veras…Joe Checo nos escribe desde Estados Unidos y recuerda que fue su manager por muchos años…Si esta columna no fuera de deportes, preguntara si existe Control de Precios…Usted sale con dos funditas del supermercado y miles de pesos…Es verdad lo que dice el “Peloterito”, los equipos de Lidom tienen más coaches y Operaciones de Béisbol que peloteros…El Ministro de Deportes, Kelvin Cruz se reunirá el sábado con la directiva actual y los expresidentes de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…El encuentro será al mediodía en el Gran Almirante…Me dice Raffy Pichardo, que Héctor Cepín se hizo un selfie en el mural del Fútbol Femenino Sub-17 y solamente le salió la nariz…Esas son las cosas que a Cepín lo incomodan, con E…Pappy Pérez está organizando un torneo de dominó en el Departamento de Deportes Municipal…Entonces, me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, hay una ficha que en Colombia se llama Mazorca, en Venezuela Cochina, en México Mula y en España la que menos pesa, por la gran cantidad de agujeros que tiene, en República Dominicana es Doble 6…Por hoy, out 27.