Seguimos en modo Juegos Olímpicos.

*

En esta entrega vamos a completar las razones que tuvo Marileidy Paulino, para reducir la velocidad en los últimos metros y privarse de romper el Récord Mundial.

*

Siempre apoyándonos en conocedores como el exatleta y entrenador Aridio De los Santos, quien ha estado en el “inside” de los eventos.

*

La World Athletic se gasta en los Juegos Olímpicos 2.4 millones de dólares, en incentivo para los atletas, en los 48 eventos que comprende el atletismo.

*

Son 45.500 euros, igual a 50 mil dólares, por cada medalla de oro, pero no tiene incentivo extra por romper récord, ya que las olimpiadas no es un evento de ellos.

*

Eso lo sabe Marileidy Paulino y el equipo que la maneja, por lo que a ella no le aportaba ni un dólar extra romper el Récord Mundial.

*

Entonces, se administran para futuras competencias que organiza la World Athletic y que tiene buenos incentivos para los 8 que ocupan los primeros lugares.

*

En los campeonatos mundiales la World Athletic otorga 70 mil dólares por el oro, más 100 mil si establece nuevo récord.

*

La plata recibe 35 mil, el bronce 22 mil, el cuarto 16 mil, el quinto 11 mil, el sexto 7 mil, el séptimo 6 y el octavo 5 mil de los verdes.

*

También, el relevo recibe 80 mil dólares el oro, 40 mil la plata, 20 mil el bronce y sucesivamente 16, 12, 8, 6 y 4 mil respectivamente hasta el puesto ocho.

*

Ahí está la respuesta, Marileidy Paulino, que declaró que podía realizar un tiempo de 47, se podría ganar 170 mil dólares en el Mundial de Atletismo, si gana oro y rompe récord.

*

En las pruebas preliminares, los atletas compiten por clasificar y conseguir un buen carril, ya que se asignan de acuerdo a los tiempos.

*

En el frente tienen una pantalla, pueden ver dónde vienen los demás y por eso baja la marcha, para preservarse para las otras pruebas o para las que están en el horizonte.

*

SQUEEZE PLAY: El gran Alberto Juantorena miraba hacia atrás y Aridio le preguntó ¿Por qué lo hacía? Su respuesta fue, “Tengo muchas competencias en el año y tengo que ahorrar energía”…Ah, la World Athletic dice que los incentivos serán mayores en dólares, para Los Ángeles 2028…Desde hoy comienzo a entrenar…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Garibaldy Bautista es la principal autoridad olímpica del país…Sin embargo, se mantiene en bajo perfil…En el recibimiento de los atletas parece que salió por la puerta de atrás, porque no se le vio…Y otros que se matan por un figureo, que ni le corresponde ni se han ganado…Sobre los líos que se arman en el baloncesto, el destacado técnico Eddy Almonte nos escribe…”El básquet dominicano tiene muchos fanáticos alejados del juego, porque le tienen miedo a ese comportamiento de delincuencia”…El Negro Peter fue multado con 100 dólares…¿Qué diría por la bocina interna?…Nos llega la información de que murió el cubano Alejandro Castañeda…Fue un técnico que sirvió en el Baloncesto Superior de Santiago…Lo recordamos con el Club Pueblo Nuevo…Era un caballero como persona y un gran entrenador, que dejó buenos recuerdos en Santiago…El viernes es 16 de agosto, Día de Las Restauración…También cumpleaños de nacido José Medina…¿Qué no saben quién es José Medina?…y si le digo José Caba…Y si le digo el Pegote…Y si me llama Diomedes Girón y me dice, el Tractor…Bueno, lo importante es que el querido amigo José Caba está de cumpleaños…La fiesta será en grande donde doña Melanía, con un sazón de primera…Nos vemos en El Ejido…Nos recordaba la “Bola de Cristal Empañada”, que, Fernando Martín fue el primer español que jugó en la NBA…Por hoy, out 27.