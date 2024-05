Tuto Tavarez

La fusión del “Black and White” en el béisbol de Grandes Ligas, plantea varias interrogantes.

La más importante para nosotros, es si Osvaldo Virgil seguirá siendo el primer dominicano en Grandes Ligas o pasa el honor a Pedro Alejandro San.

Ambos son montecristeños, llegando San primero a la Ligas Negras y luego Virgil a las Grandes Ligas.

Es algo que no puede ser tomado a la ligera y debe salir una decisión que no afecte ni al Orégano ni a San.

Hasta hoy, Virgil tiene el privilegio de ser el primogénito de los peloteros dominicanos en las mayores, el que abrió las puertas a casi mil que llevamos.

Alejandro San se le reconoce como el primer dominicano en jugar en las Ligas Negras, donde comenzó en los jardines y por su poderoso brazo fue convertido en lanzador.

Estamos hablando de la década del 20 y se le puso el apodo de “El Hombre de la Submarina”, por su estilo de lanzar.

Pedro Alejandro fue exaltado en el primer ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana en 1967.

Para la gran mayoría de jugadores dominicanos, Ozzie Virgil es una especie de padre, quien trilló el camino por donde desfilaría una gran multitud.

El picazo de honor de Virgil se produjo en 1955 para los Gigantes de Nueva York y terminó como jugador en 1969 con los Gigantes San Francisco.

Eso hizo a Virgil tan conocido como el dromedario dormido (El Morro), que es uno de sus íconos con forma de zapato.

En la temporada de 1971/72 se convirtió en el primer manager dominicano en ser campeón con las Águilas Cibaeñas.

Fue exaltado en 2014 al Salón de la fama del béisbol Latino y al Pabellón Dominicano en 1984.

Muchos han cocinado, pero Ozzie Virgil fue quien puso el orégano a ese sazón.

SQUEEZE PLAY: Tsundoku palabra japonés que se refiere acumular libros que no se leen…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Cuando escucho hablar de las Ligas Negras, me recuerdo de Humberto Lantigua…No vayan a pensar que era un pelotero, era un señor del Congo que queríamos muchísimo y que tenía edad para ser nuestro padre…Humberto siempre estaba hablando la las Ligas Negras…Incluso, decía que Joshua Gibson era tan bueno, que lo apodan “Jesucristo Gibson”…Cuando los muchachos intentábamos discutir con él, Humberto nos frenaba con una expresión…”Tú no sabes na’, pipiguita” y terminaba con un ¡Infeliz cuyaya!…Humberto también era fanático el Jibaro Olmos, Martín Dihigo, Saitcher Paige y un tercera base cubano, que solo recuerdo el nombre, Silvio…!De último minuto!…Nos llega video de Roberto Tineo, quien inició una campaña para que Chilote Llenas vuelva a la presidencia de la Águilas Cibaeñas…Tineo, quien está por la ciudad de Nueva York, están sugiriendo que se haga una marcha amarilla a favor de Chilote…Bueno, cuando la Marcha Verde se madure, será de color amarillo…Además de Chilote, Tineo aboga por hombres como José Augusto Vega Imbert, Juan Álvarez Piola (El Peje), Adriano Valdez Russo y Quilvio Hernández…El video es extenso, dura 6 minutos y 38 segundos y el maeño dijo muchísimas cosas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, citara el refrán que dice: Padre comerciante, hijo caballeroso, nieto pordiosero…Por hoy, out 27.