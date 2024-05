Tuto Tavárez

Pickles fue el héroe del Mundial de Fútbol de 1966, que se celebró en Londres, Inglaterra.

Pero no busquen a Pickles entre los grandes futbolistas de la historia, ni tampoco entre los mediocres.

La fama de Pickles no fue por haber anotado un gol, ni por su desempeño en el campo de juego.

Todavía en el Mundial de Fútbol se disputaba la Copa Jules Rimet, la cual desapareció en la cita londinense.

Que se robaron la Copa del Mundial significaba una tragedia para los organizadores, ya que no había tiempo para preparar otra joya como esa.

A pesar de las grandes medidas de seguridad, alguien se la ingenió para burlar la misma y llevarse el apetecido trofeo.

Una mañana, mientras los organizadores estudiaban una solución, David Corbett salió con Pickles, su perro a pasear.

Pickles corrió hacia un jardín y Corbett lo siguió para ponerle la correa, entonces observó que el perro olfateaba algo envuelto en periódicos.

Era un paquete y cuando Corbett lo abrió, descubrió que era la Copa Jules Rimet, que había sido la noticia principal de esos días.

La tomó y se dirigió al destacamento de la policía, informando que su perro Pickles había encontrado ese trofeo.

Se hizo la investigación y se determinó que era la Copa Jules Rimet que había sido robada.

Pickles y Corbett fueron honrados por el hallazgo, con una medalla, una recompensa de US$1,500 y un regalo especial para el perro.

En 1966 y con el dinero recibido, Corbett pudo comprar la casa donde vivía y cuando Pickles murió lo sepultó con una placa, en el patio del hogar que le ayudó a comprar.

La selección local de Inglaterra se quedó con la Copa Jules Rimet, la cual levantó Bobby Moore y luego fue y levantó a Pickles, el héroe sin anotar goles.

