Tuto Tavárez

Parece que hay que ir aprendiéndose el nombre de Derek Cerda, un prospecto que juega en los jardines.

*

Derek jugó amateur este año en la NJCAA, Región II en los Estados Unidos y acaba de ser declarado el Jugador del Año 2024.

*

Aunque juego en el béisbol universitario de los Estados Unidos, Derek es nativo de San José de las Matas, municipio de Santiago.

*

Es el hermano más pequeño del receptor Reggie Cerda, quien fue firmado por los Piratas de Pittsburgh y que juega en el béisbol amateur de Sajoma y la Liga de Verano.

*

Desde el 2023, Derek se ha dejado sentir en el béisbol universitario, acumulando extraordinario números.

*

El año pasado sus números fueron de 38 juegos, 119 turnos, pegó 28 hits para promedio de 235, pegó un triple, 6 dobles, impulsó 13, anotó 22 y se estafó 22 bases en 25 intentos.

*

Superado el miedo escénico del primer año, Derek Cerda se presentó este 2024 como jardinero central en la Western Oklahoma State College.

*

En 50 partidos que vio acción, agotó 188 turnos, disparó 74 imparables para astronómico promedio de 394, 21 de sus batazos fueron jonrones, uno triple, 14 dobles, remolcó 69, se robó 24 en 25 intentos.

*

Con esos números, el hijo de Daniel Cerda y Verónica Goris, se apoderó del premio Jugador del Año 2024.

*

Todavía le falta crecer algo más, pero ya tiene 6 pies y 180 libras, tira y batea a la derecha y tiene nombre de Capitán de los Yankees de Nueva York.

*

Gracias al amigo y deportista Arturo Rodríguez, quien desde San José de las Matas, me alimenta con estas y otras informaciones.

*

SQUEEZE PLAY: Mayo, mes de Maya, diosa de la abundancia, es el quinto mes de nuestro actual calendario gregoriano, aunque una vez fue el tercero…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El domingo serán las elecciones, peso a morisquetas que gana…El que saque más votos…El baloncestista dominico-boricua Alex Abreu no volvió a jugar el domingo…Abreu, quien jugó con Plaza Valerio es el Capitán de los Santeros de Aguada…Entonces, indagamos por qué ha estado fuera de acción y sabemos la razón…Los Santeros solamente salieron a la cancha con 7 jugadores, ya que tienen un brote de Mycoplasma…Esto es una bacteria que produce tos, cansancio y neumonía…Domingo Santana ganó el Jugador del Mes en Japón…Además de una placa, recibe 300 mil yenes…Esos son 1,900 dólares…Elwyn Peña demostró el sábado que le cuadro el apodo de Súper Profe…En el Taller Optimización SEO, que ofreció a la crónica deportiva, demostró que es un pedagogo…Cuando Héctor J. Cruz publique en Listín Diario un trabajo sobre el boxeador y campeón mundial Carlos Adames (Caballo Bronco), los invito a leerlo…El tipo es un cura…Aconsejo no buscar pleito con el Caballo Bronco, no porque sea boxeador, es que son 35 hermanos…Un ejército…Se podría decir, en el caso de la Serie de Titanes del Caribe, que Félix Cabrera atajó para que otro enlace…Eso no es bueno…Por eso es que la gente se blindan antes de soltar una idea…Las cadenas de las bicicletas se están por enredando…Hay una demanda contra la Federación de Ciclismo por parte de varias asociaciones…Emilio Valdez no tiene problemas con la demanda, porque si le quitan la bicicleta, sigue a ¡Caballito de palo!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el domingo es Día de las Madres y que hay madres poliglotas, ¿En qué idioma quieres que te lo diga?…Por hoy, out 27.